La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 12 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con La Virgen suele representar protección, consuelo y guía espiritual, así como esperanza o fe renovada en momentos difíciles. También puede indicar un llamado a la pureza, el perdón o un nuevo comienzo, invitándote a alinear tus actos con tus valores. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.