El Gobierno negocia un "dólar minero": cuánto busca sumar y las condiciones en juego

En paralelo al "dólar Vaca Muerta" para asegurarse divisas del sector hidrocarburífero, el Gobierno negocia con el sector minero un tipo de cambio diferencial para que adelanten exportaciones por al menos u$s 500 millones, supo El Cronista de fuentes familiarizadas con las conversaciones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se apalanca en la buena relación que construyó la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, con el sector y en la tracción de los gobernadores de provincias con actividad minera, que se convirtieron en embajadores que median los vínculos entre el Estado nacional y las empresas. Y puso a dos hombres de su extrema confianza, el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, a buscar un refuerzo extra en las reservas hacia las elecciones.

La propuesta a las empresas fue que liquiden el 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) al tipo de cambio oficial y el 25% restante a la cotización MEP. Eso daría un dólar diferencial en torno a los $ 415. Sin embargo, Massa dejó trascender de que la oferta a las mineras sería menor a la que anunció este martes para las petroleras. En su entorno sostuvieron que las mineras tienen rentabilidades más altas y se beneficiaron más por la devaluación (no firmaron un compromiso de precios internos como sí hicieron las empresas que venden combustibles en el mercado interno, por ejemplo).

La negociación con las mineras no es fácil. El Gobierno necesita que el sector asegure un piso de liquidación de u$s 500 millones para estos meses, que complementen los u$s 1200 millones que aportará el sector hidrocarburífero. Las empresas dudan y los interlocutores están más atomizados. En el Ejecutivo esperaban un avance desde el lado empresario para este jueves.

Fernanda Ávila, secretaria de Minería, aceitó el vínculo con las empresas y los gobernadores.

Fuentes del sector privado reconocieron las negociaciones, pero indicaron que las empresas están más preocupadas por destrabar las SIRA y las SIRASE, los permisos de importación de bienes y servicios. Si bien hubo un acuerdo en lo referente a los insumos, las compañías intentan que les destraben divisas para pagar servicios. De todos modos, indicaron que la propuesta del dólar minero "se está considerando".

El Gobierno apunta, sobre todo, a los dos proyectos de litio que ya están exportando y al tercero, que está a punto de hacerlo: Fénix (de Livent, en Catamarca), Olaroz (de Allkem, en Jujuy) y Exar (de Gangfeng y Lithium Americas, también en Jujuy). Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), estos yacimientos impulsarán las exportaciones totales de 2023 a u$s 4500 millones.

También buscan que ingresen grandes yacimientos de oro y plata: Veladero (Barrick, San Juan), Cerro Negro (Newmont, Santa Cruz) y Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti, Santa Cruz). Las dos primeras se fueron de CAEM, algo que multiplica interlocutores y dificulta la negociación.

Reparos de multinacionales

El problema es que tanto esas firmas como otras más pequeñas son multinacionales que deben consultar todo con sus casas matrices. Y que esas casas matrices vienen financiando la creciente deuda comercial. Traducido: en el Ejecutivo admiten que es difícil que las multinacionales adelanten dólares a cuenta de exportaciones mientras reclaman por una deuda en aumento.

En este contexto, la palanca de los gobernadores es clave. En el equipo de Massa aseguran que los oficialistas ya están 100% sincronizados con la campaña electoral del candidato a presidente y podrían ayudar a que el flujo de divisas a precio diferencial se destrabe.

Massa, Ávila, Royón y gobernadores del Norte Grande.

Es la tercera vez en la que la gestión de Massa negocia un "dólar minero". La primera fue a fines de 2022, pero el éxito del primer dólar soja quitó presión sobre las reservas y las urgencias del Gobierno. La segunda fue antes de las PASO y las empresas no se mostraron convencidas. Esperaban una devaluación posterior a las primarias y sucedió. Ese es el antecedente con el que negocian ahora.

A diferencia de lo que ocurre con el agro, las mineras no tienen un stock disponible para liquidar, sino que adelantarían exportaciones. El incentivo económico, en ese caso, es menor, ante un escenario incierto y que podría redundar en una nueva depreciación del peso después de las elecciones.

Por lo pronto, los vínculos con las empresas se aceitaron semanas atrás, cuando se destrabaron importaciones de insumos básicos, hace dos semanas. CAEM destacó negociaciones exitosas para "acceder a bienes e insumos esenciales para mantener la continuidad productiva y el ritmo de construcción de los nuevos proyectos" y remarcó que la minería "por cada dólar que importa, genera diez".