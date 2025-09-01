El gobierno de Milei moviliza al Ejército y prepara las fronteras: el megadespliegue de las Fuerzas Armadas en Salta

Desde esta madrugada, las Fuerzas Armadas están autorizadas a operar en los pasos fronterizos del norte y noreste de Salta.

La medida se oficializó con la publicación de la Resolución 727/2025 en el Boletín Oficial, dando inicio a la "Operación Presidente Julio Argentino Roca".

¿Qué implica el Operativo Roca?

El despliegue militar se extenderá hasta el 15 de diciembre y tiene como objetivo reforzar la seguridad en la frontera norte, mediante tareas de vigilancia y control.

El personal militar trabajará en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, en zonas rurales alejadas de los centros urbanos.

Además, se utilizarán drones, radares móviles, helicópteros y tecnología de punta para monitorear el área y recolectar información estratégica.

¿Por qué se realiza esta operación?

Según el Ministerio de Defensa, esta acción busca fortalecer la presencia del Estado en zonas críticas y colaborar en la demarcación de los límites internacionales.

El ministro Luis Petri defendió la medida frente a las críticas: " Sí, es controversial para quienes defienden narcos, terroristas y delincuentes . Elijan de qué lado van a estar".

¿Qué leyes respaldan el operativo?

La operación se ampara en la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059 y el Decreto-Ley N.º 15.385/44. Estas normas permiten la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad ante amenazas a la vida, la libertad o el patrimonio de los argentinos.

¿Cómo se coordina el despliegue?

El Comando Conjunto será el encargado de ejecutar el operativo, en articulación con la Mesa Conjunta de Coordinación creada por los ministerios de Defensa y Seguridad.

Además, se implementará un sistema de registro de actividades para evaluar el cumplimiento de los objetivos.

El "Operativo Roca" se integra con el Plan Güemes, vigente desde el año pasado. Este plan busca reforzar el control estatal en la frontera, especialmente en el corredor Tartagal-Aguaray-Salvador Mazza. El gobernador Gustavo Sáenz destacó: "Era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas".