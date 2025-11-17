El Gobierno introduce cambios en un subsidio “clave” para comederos y merenderos

Hay 1267 instituciones que no pudieron ser validados como comedores o merenderos.

El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, introdujo cambios en un subsidio “clave” para comederos y merenderos.

Por medio de la resolución 650/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, aprobó un Procedimiento de Rendición de Cuentas Específica de Inversiones (RCEI) para el Programa “Alimentar Comunidad”, un subsidio no reintegrable destinado a comedores y merenderos.

La resolución explica que, debido a la modalidad operativa del programa (acreditación de fondos a través de tarjetas prepagas sin extracciones en efectivo), se requiere un procedimiento de rendición de cuentas adaptado para garantizar la transparencia y la trazabilidad del gasto público.

En este sentido, la medida busca asegurar la eficiencia y legalidad en el uso de los recursos públicos asignados para cubrir necesidades alimentarias.

El nuevo mecanismo exige que las entidades beneficiarias presenten documentación respaldatoria específica. Dicho procedimiento consiste en la acreditación documental que demuestre la correcta aplicación de los fondos otorgados, conforme al objeto establecido en el CdG (Convenios de Gestión), celebrados en el marco del Programa.

La rendición deberá realizarse mediante medios digitales habilitados y deberá respetar los plazos establecidos.

Esto demandará la carga de comprobantes y justificativos por vía digital, con controles cruzados periódicos que faciliten el monitoreo de la legalidad y el uso destinado de los fondos.

La resolución completa