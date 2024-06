El Gobierno explicó por qué insistirá en Diputados con Ganancias, Bienes Personales y privatizaciones: "No hubo acuerdo..."

El Gobierno se mantiene firme en su postura de insistir en la Cámara de Diputados con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, así como con las privatizaciones, tras no alcanzar acuerdos en el Senado. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, descartó que haya habido cualquier pacto con la oposición dialoguista en esos temas y explicó las razones detrás de la decisión de sacar esos puntos en el proyecto que aprobó la Cámara alta.



En una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para el programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia, Francos subrayó la importancia de estos impuestos para las finanzas provinciales. "Lo consideramos un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales", dijo Francos, quien añadió: "Son recursos de mucha importancia para las arcas provinciales".

Respecto a las privatizaciones de las empresas del Estado, Francos reconoció la falta de apoyo necesario en el Senado. "No teníamos los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo", confesó. Aclaró que "eso no quiere decir que haya habido un acuerdo sino que no teníamos los votos, por eso lo retiramos".

Francos enfatizó la postura del Gobierno ante la falta de apoyo en el Senado, donde cuentan con solo 7 de 72 votos. "Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida", aclaró.

El jefe de Gabinete también defendió las modificaciones en el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI), descartando la eliminación de los ítems en la Cámara Alta, a pesar de las críticas de algunos diputados opositores como el radical Pablo Blanco. "Es una política del Gobierno disminuir las empresas del Estado. Creemos que todas deberían estar", reiteró Francos.

En la previa al llamado a comisiones para tratar el proyecto el próximo jueves, Francos subrayó: "Queremos avanzar en este proceso de quitarle al Estado la decisión de empresas que son públicas".

Por otro lado, Francos respaldó la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de desplazar al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por intentar "interferir" en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal. "Si le generaron dudas fue correcto lo que han hecho", aprobó Francos. "Ella tomó una decisión en función de lo que había pasado en una licitación que se había tomado por el tema alimentos. Como dijo el Presidente, en términos gráficos, no iba a tolerar ningún hecho de corrupción", añadió.

Finalmente, Francos comentó sobre el posible ingreso de Federico Sturzenegger al Gabinete de Javier Milei, señalando que aún deben definirse las competencias del área que ocupará con rango ministerial, y afirmó que el mandatario "debe estar de acuerdo en lo que plantea Sturzenegger".