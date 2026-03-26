El Gobierno nacional oficializó este jueves 26 de marzo una nueva serie de designaciones en el equipo económico, que abarcan tanto la conducción del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como áreas técnicas clave dentro del Ministerio de Economía. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante los decretos 172/2026 y 173/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y formalizan la cobertura de cargos vacantes así como la incorporación de nuevos funcionarios en la estructura operativa del área económica. En concreto, el Ejecutivo designó a Martín Vauthier como director del BCRA bajo la figura de nombramiento en comisión —un mecanismo que permite asumir funciones de forma inmediata mientras se tramita la aprobación del Senado— y nombró a cuatro subsecretarios en áreas vinculadas al análisis macroeconómico, la política energética y el desarrollo productivo. Los cambios forman parte de la última etapa de un recambio de funcionarios que el Gobierno viene ejecutando a raíz de una serie de renuncias en distintas áreas del Estado. El Decreto 173/2026 formalizó la designación de cuatro subsecretarios dentro del Ministerio de Economía, todos con efecto retroactivo al 11 de marzo de 2026. Se trata de cargos de segunda línea dentro de la estructura ministerial, pero con funciones operativas clave en la elaboración e implementación de políticas públicas. Los funcionarios designados son: Las designaciones se realizaron en uso de las facultades del Poder Ejecutivo establecidas en el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional. A través del Decreto 172/2026, el Poder Ejecutivo designó en comisión a Martín Vauthier como director del BCRA, con efecto desde el 13 de marzo de 2026. El nombramiento corresponde a un cargo vacante dentro del directorio —generado tras el desplazamiento de Federico Furiase a la Secretaría de Finanzas— y tiene como objetivo completar un período de ley que se extiende hasta el 23 de septiembre de 2028. Desde el punto de vista institucional, se trata de una designación “en comisión”, figura prevista en el artículo 7 de la Carta Orgánica del BCRA (Ley 24.144), que permite al funcionario ejercer el cargo de manera inmediata mientras se tramita el acuerdo del Senado. La designación se da en el marco de movimientos internos dentro del equipo económico: Vauthier forma parte de un grupo de economistas con vínculos profesionales previos con el ministro Luis Caputo y otros funcionarios del área. Antes de su nombramiento, se desempeñaba como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Las nuevas designaciones se suman a una serie de cambios que el Gobierno viene implementando desde comienzos de 2026 en distintos organismos públicos. En enero, el Poder Ejecutivo ya había oficializado nombramientos en el Banco Nación, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en paralelo a una serie de renuncias en áreas estratégicas. Entre las salidas más relevantes se encuentran las de Pablo Luis Santos en el RENAPER, Paul Starc en la Unidad de Información Financiera (UIF) y Luis Pierrini en la Secretaría de Transporte, además de cambios en empresas ferroviarias y organismos vinculados a la energía. Estos movimientos se dan en paralelo a cambios estructurales en el área energética, entre ellos la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que unifica funciones de entes preexistentes.