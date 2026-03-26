La ministra de Industria, Fernanda Cardona, confirmó que el gobierno monitorea hora a hora la evolución internacional del precio del combustible y no descartó adelantar un ajuste al alza si los informes técnicos así lo aconsejan. Según Cardona, en una jornada los valores variaron tres veces en el transcurso de tres horas, lo que obligó a una reunión con el presidente de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Secretaría de Presidencia para evaluar la metodología de fijación de precios. Los informes de Economía y Finanzas, Industria y Ancap serán determinantes para la decisión. La ministra aseguró que comunicarán la resolución cuando se tome, y apuntó que el escenario mundial es “absolutamente complejo”, por lo que Uruguay tendrá que adoptar medidas para mantener estabilidad. Cardona también advirtió sobre la diferencia de precio del gasoil en la frontera con Brasil, donde está más barato y provoca compras transfronterizas que podrían afectar la oferta local en ciertas zonas. Pese a esa situación, la ministra afirmó que hoy no existe desabastecimiento, aunque reconoció que el gobierno está evaluando acciones preventivas para garantizar disponibilidad, especialmente ante el inicio de zafras productivas que demandan combustible. Las medidas en estudio buscan equilibrar la protección al consumidor y la sostenibilidad fiscal, evitando que un eventual ajuste desplace ventas hacia el exterior o provoque escasez en los sectores productivos.