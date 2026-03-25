El Banco Central volvió este miércoles a comprar dólares, en su 54 jornada consecutiva con intervención positiva en el mercado de cambios. Se alzó con u$s 146 millones y ya acumula compras por u$s 3929 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Así, las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 43.832 millones, aumentando u$s 24 millones con respecto al viernes. “El dólar se desplomó a $ 1377 y el BCRA compró casi u$s 150 millones”, remarcó en redes Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo. El economista Gustavo Ber remarca también que la compra se da en un contexto de fortalecimiento del tipo de cambio y adelanta que esa dinámica podría profundizarse en el segundo trimestre. “Incluso podría abrirse una etapa monetaria más expansiva, siempre sujeta a las lecturas de alta frecuencia en los precios, en busca de que más pesos y menores tasas puedan volver a darle mayor soporte al crédito privado y así al consumo”, aseguró.