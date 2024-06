El Gobierno consiguió el número para sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal

A exactamente seis meses de su arribo al Congreso, la Cámara de Diputados se encaminaba a darle sanción definitiva a los dos primeros proyectos de ley aprobados durante la gestión de Javier Milei, la Ley Bases y el paquete de Medidas Fiscales, que englobaban 238 y 104 artículos, respectivamente. Entre otros puntos importantes, abarcan delegaciones de facultades, una amplia reforma del Estado, privatizaciones de empresas públicas, un régimen de incentivo de grandes inversiones, un blanqueo y las reformas del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales .

Hasta la publicación de este artículo se encontraban disertando los últimos oradores en el recinto de la Cámara baja, pero los recuentos previos a la votación -tanto del oficialismo como de los bloques opositores- descontaban que las votaciones sobre ambos proyectos tenían las adhesiones necesarias para sus respectivas sanciones .

En los días previos a la sesión, los negociadores libertarios mantuvieron sendas reuniones con jefes de bloques dialoguistas con el fin de cerrar acuerdos para terminar de abrochar ambas iniciativas.

Estas terminaron desembocando en que tanto la Ley Bases como el paquete de Medidas Fiscales se votasen tal y como fueron aprobadas del Senado , solo con la excepción de que a este último proyecto se le añadieron tres apartados que previamente rechazados en aquel recinto: el Título de Ganancias, el de Bienes Personales, y el Artículo 111 sobre Gastos Tributarios (que toca regímenes como el de Tierra del Fuego).

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. (NA/Daniel Vides)

Este último punto es el único que no fue incluido por decisión del oficialismo y sí por pedido de Hacemos Coalición Federal, aunque este no juntaba los votos suficientes para retrotraer los dos tercios con los que fue rechazado en la Cámara alta. En esas mismas reuniones, el rechazo de ese mismo bloque y de la UCR hicieron que el Gobierno no pudiera insistir en la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA .

En cuanto al debate en el recinto, una buena parte de los alegatos opositores enfatizaron en que la inclusión de Ganancias y Bienes Personales sería judicializada por haber sido aprobado por una de las dos cámaras. Anticiparon, de algún modo, la batalla que vendrá .

Así lo hizo, por ejemplo, el diputado nacional de Unión por la Patria, Diego Giuliano, quien invocó al primer párrafo del artículo 81 de la Constitución que "establece que cuando existe rechazo de una cámara en relación a la otra de un proyecto" y dijo que "ese proyecto no puede ser tratado en las sesiones del año" .

Los argentinos hicimos un gran esfuerzo estos 6 meses poniendo el hombro apostando a que esta vez va a valer la pena. Pero no todos hicieron el mismo esfuerzo. Si este país logra salir adelante será sobre el sacrificio que hoy están haciendo los jubilados y la clase media. Por... pic.twitter.com/T4csF45bw7 — Silvia Lospennato (@slospennato) June 27, 2024

En sentido contrario opinó la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, quien defendió esa jugada legislativa y enfatizó: "Lo que no pudieron en las urnas y la casa de las leyes pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. Esta decisión legal y legítima de los representantes del pueblo argentino está absolutamente protegida por nuestra Constitución Nacional". "Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley" , finalizó.