A tan solo unas horas de conocerse que el nivel de actividad económica tuvo una leve alza mensual del 0,4%, según informó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el ministro Luis Caputo concedió una entrevista al streaming libertario Carajo, donde brindó detalles de cuál es el camino a seguir por parte del Gobierno de cara al segundo trimestre de 2026. “La verdad es que lo que uno lee en los medios y lo que de alguna manera están tratando de instalar es que estamos en una megarecesión y que la gente no llega a fin de mes o a mediados de mes”, denunció el titular del Palacio de Hacienda, quien celebró que el EMAE no solo había tenido un incremento con respecto al mes anterior, sino que también festejó el hecho de que hubo un avance del 1,9% en comparación con enero de 2025. En ese sentido, también apuntó contra quienes manipulan datos de la realidad para “operar” en contra de la gestión de Javier Milei: “Todos conocemos gente a la que le va mal, bien o espectacular, pero no podemos quedarnos con esos sesgos. Es poco serio”. “Las respuestas son los datos. Los datos son la realidad; si vos negás la realidad, no tenés ideología, sos sonzo”, argumentó Caputo. En ese marco, el ministro rechazó la idea de que la economía atraviesa una crisis generalizada. “Estamos en récord histórico de actividad, de exportaciones, de consumo”, expresó, y agregó que el Banco Central también registra niveles elevados de compra de divisas. “Vos querés instalar que estamos en una depresión y eso es totalmente falso”, sostuvo. En su análisis, Caputo sostuvo que uno de los factores que genera confusión es el cambio en los patrones de consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor acceso al crédito. Según explicó, durante períodos de alta inflación los hogares tendían a desprenderse rápidamente de los pesos, lo que impulsaba el consumo masivo. “Antes te quemaban los pesos y la gente compraba lo que fuera. Hoy tenés crédito y podés elegir”, explicó. En ese sentido, afirmó que parte de la caída en algunos rubros se explica por una reasignación del gasto hacia bienes durables o inversiones personales. Además, destacó el impacto de la apertura comercial y la reducción de aranceles, que —según sostuvo— mejoraron la competitividad y ampliaron la oferta de productos. “Hoy tenés acceso a bienes de mejor calidad, a mejor precio y con mayor variedad”, señaló. El funcionario de concreta llegada al Presidente reconoció que no todos los indicadores evolucionaron en la misma dirección. Admitió que el desempleo registró una suba reciente y que la inflación mostró un repunte puntual tras haber descendido previamente. “El dato de desempleo subió un punto, y es normal en este proceso de transformación”, remarcó. En relación con los precios, señaló que “veníamos en niveles del 1,5% y, tras un ataque, se fue al 3%”. Sin embargo, insistió en que el análisis debe ser integral. “Nosotros no negamos los datos que no nos favorecen. Justamente, lo que decimos es, miremos todos los datos”, afirmó. En ese sentido, contrastó esos indicadores con los niveles de actividad, consumo y exportaciones, que —según dijo— se ubican en máximos. En otro tramo de su exposición, Caputo endureció el tono frente a lo que consideró una construcción deliberada de un escenario negativo. “Es tan absurdo lo que se intenta instalar que lo único que están logrando es perder credibilidad”, sostuvo. Según planteó, la persistencia de ese diagnóstico no solo distorsiona el debate económico, sino que también impacta en las expectativas. “Machacar todo el tiempo con que estamos en estancamiento afecta el humor de la gente, cuando no es verdad”, afirmó.