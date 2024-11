El Gobierno puso la mira en los subsidios y afectaría a millones de hogares

El Gobierno revisará los subsidios en las boletas de luz y gas durante el año que viene. Hay más de 5 millones de hogares -casi un 30% del total del país- que están mal anotados. Es decir que recibe subsidios diferentes de los que debería tener por su consumo energético. La secretaría de Energía -con la asistencia del Banco Mundial- trabaja para corregir esa situación.

Energía, que está bajo la órbita del ministerio de Economía, gastará cerca de u$s 4.000 millones en subsidios eléctricos durante este año. El Gobierno apunta a que esa cifra caiga. Pero más que en quitar subsidios, el diagnóstico oficial es avanzar hacia "nuevos criterios" con los que asignar esas subvenciones.

Por la segmentación tarifaria -un proceso que arrancó en 2022-, existen tres categorías de clientes: altos ingresos (se los llama N1), bajos ingresos (N2) e ingresos medios (N3). Esos tres grupos se conformaron en el registro de subsidios de la secretaría de Energía (RASE).





La secretaría de Energía cree que ese registro es defectuoso. Y que un 30% de los hogares allí anotados deben recategorizarse. El Gobierno viene cruzando los datos del RASE con los de otro organismo oficial que tiene datos de la información patrimonial y social de las personas. Se trata del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys).



En mayo de este año, el Gobierno identificó 2,9 millones de hogares en los que poseía datos tanto del registro de subsidios de Energía como del Sintys. Y detectó que un 30% estaban mal clasificados, es decir que la asignación de los subsidios no se corresponden con los datos que el Estado pudo verificar sobre el patrimonio de esas personas.

El Gobierno se encamina a otorgar los subsidios acorde a los datos del Sintys en desmedro del RASE -el registro de subsidios actuales-. Según relevamientos que estuvieron haciendo, hay un gran número de hogares que no están registrados como beneficiarios de subsidios que "califican" para recibir ayuda estatal. A su vez, hay más de un millón de hogares que declaran datos en el RASE que no se pueden verificar en el Sintys.

Según un estudio de Energía, 450.000 viviendas deberían ser categorizados como de "altos ingresos", de acuerdo con la información que el Estado posee sobre su situación patrimonial y social. En cambio, el registro de subsidios actual los posee como hogares de ingresos medios o bajos.

También hay "inconsistencias" en 400.000 hogares que están anotados como de bajos ingresos -y que tienen sus consumos a importes muy subsidiados-, pero cuyos datos verificables por el Estado no permiten corroborar esa situación.

En sentido contrario, casi 1,7 millones de hogares que son de bajos ingresos según Sintys están categorizados como de ingresos altos o medios en el registro de subsidios (RASE).





Hay 730.000 viviendas que deberían estar en un grupo de ingresos medios, según el Gobierno, pero que están anotados como de ingresos altos y bajos.

Energía, con asistencia del Banco Mundial, trabaja para mejorar los registros. El objetivo es que los subsidios terminen llegando a quienes los necesitan, y no sean incorrectamente asignados.

El sistema actual de subsidios calcula que hay 4,9 millones de hogares de altos ingresos. Son grupos familiares que ganan más de $ 3,5 millones mensuales, tienen 3 o más autos, tres o más propiedades o poseen otros bienes (barcos, veleros, activos financieros) que permiten inferir que no necesitan subsidios. Esa es la categoría N1.

Este grupo (N1) casi no posee subsidios. En sus boletas, pagan más del 90% del costo de los servicios que reciben. También están en esta categoría las personas que no llenaron el registro de subsidios. El Gobierno los supuso de "altos ingresos" por no haber pedido ninguna subvención.

El grupo de hogares más numeroso es el de bajos ingresos. Son casi 8,5 millones de viviendas en las que viven personas que ganan menos de $ 1 millón mensuales, poseen un inmueble o un auto con más de tres años de antigüedad. La categoría es N2. Pueden consumir un bloque de electricidad "básico" con grandes subvenciones, pero si pagan un poco más cuando se exceden del básico. De todas formas, lo que abonan solo alcanza para cubrir el 26% de los costos.

Hay casi tres millones de viviendas identificadas como N3, ingresos medios. Ganan entre $ 1 millón y $ 3,5 millones mensuales, tienen hasta dos inmuebles y/o un auto que tiene menos de 3 años de su salida de la fábrica. También cuentan con una cantidad de consumo subsidiado, que se encarece cuando superan ese umbral. Sus boletas reflejan un 40% del costo real del servicio eléctrico que consumen.