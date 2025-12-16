El Gobierno consiguió, tras seis meses en el tintero, el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal que busca blindar jurídicamente el plan para “sacar los dólares del colchón”. El proyecto será aprobado este miércoles al recinto, junto con el Presupuesto 2026, en una sesión que dará comienzo a las 14.

El dictamen de mayoría fue firmado por la comisión de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, en un total de 44 firmas (28 de Presupuesto y 16 de Penal) gracias a la ayuda de Tucumán, San Juan, Misiones, Catamarca y los aliados del interbloque “Fuerza del Cambio”, conformado por el PRO, la UCR y el MID.

El texto quedó tal cual redactado como propuso el ministerio de Economía, sin modificaciones. En esencia, el proyecto busca imponer la “presunción de inocencia fiscal” para los contribuyentes.

La iniciativa propone cambios en el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial. Plantea elevar los montos por evasión fiscal, incrementar los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas, y reducir el monto de prescripción del delito de evasión a 3 años para limitar las denuncias penales.

En ese sentido también brinda mecanismos para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación -con un plazo de 30 días desde su notificación- y apunta a reducir la carga judicial de denuncias.

Otro punto clave es que “blinda” jurídicamente el Régimen Simplificado de Ganancias para que no se revisen los tres períodos fiscales anteriores del contribuyente, a menos que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecte irregularidades.

Quienes podrán acceder a esta propuesta son las personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones.

Con este incentivo, en el Gobierno esperan un incremento en la recaudación, uno de los objetivos clave también para las provincias: según un informe reciente del INDEC, la cantidad de dólares que hay “debajo del colchón” alcanza a u$s 250.000 millones.

El peronismo, por otro lado, presentó un dictamen propio que ratifica la aprobación que dio la Cámara de Diputados en agosto, por iniciativa del exdiputado Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy. Ese proyecto consiguió dictamen en el Senado pero nunca prosperó, mientras que LLA no podía impulsar su propia agenda.