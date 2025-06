FMI: qué puede pasar con el próximo desembolso si se incumplen las metas

A casi tres meses de haberse firmado el acuerdo con el FMI, se acerca la fecha de la primera revisión de metas cuantitativas. El Gobierno debía sumar para el 13 de junio u$s 5000 millones adicionales a las reservas.

Desde el 14 de abril, primer día de vigencia del acuerdo y del nuevo esquema cambiario que fijó bandas de flotación, el Banco Central no concretó compras de reservas. Sumó u$s 1000 millones que corresponden a la emisión del Bonte, por lo que restan u$s 4000 millones.

Por lo pronto, se espera que el Gobierno consiga un REPO por u$s 2000 millones, según el esquema de desembolsos presentado.

Es por eso, que se descarta que para el 13 de junio (próximo viernes) se alcanzará a cumplir la meta. Esta revisión estaba vinculada a un desembolso adicional del organismo por u$s 2000 millones.

Desde el Gobierno sostienen que la fecha de la reunión con el directorio no estaba fijada, por lo que aún negocian una nueva. En los próximos días llegará a Argentina una misión del FMI para supervisar los avances del programa.

El incumplimiento de la meta al 13 de junio abrió especulaciones sobre si Argentina entraría en incumplimiento con el organismo y debería solicitar un waiver, o perdón por incumplimiento.

Si bien existen resistencias a que ese sea el escenario, fuentes del mercado y conocedores el organismo indican que no sería el peor escenario.

Claudio Loser, exdirector del Hemisferio Occidental del FMI, explicó a El Cronista que un incumplimiento en esta meta podría implicar un waiver pero de manera "temporal", hasta que se de la revisión y ver si se alcanzó el objetivo.

Otra alternativa que planteó es que el staff del FMI proponga al directorio mover la fecha de la revisión, es decir la fecha que se tomará de corte para supervisar el cumplimiento de las metas cuantitativas, algo que por sí mismo el equipo técnico no puede hacer.

"Argentina siempre ha tenido waivers, si se lo dieron al Gobierno de (Alberto) Fernández, le puede dar ahora", explicó Loser.

Una de las especulaciones que acompañan la posibilidad de un waiver es que el FMI pida un ajuste en otros frentes. Al respecto, Loser explicó: "Depende de si el FMI considera que están haciendo mal las cosas. No van a pedir nada en el frente fiscal, porque el Gobierno está bien en ese frente. Pero hay algunos temas internos en el corto plazo, como pedir que se terminen de tocar cosas del cepo para empresas. Igual no es tan lineal que pida algo a cambio".

Desembolso

Con la revisión del 13 de junio ya fuera del centro, también se puso sobre la mesa que la reunión del directorio no se daría en este mes. La posibilidad más sólida es que sea a fines de julio, ya que el FMI entra en receso luego de la primera semana de agosto.

El Gobierno sostiene que la reunión del directorio nunca tuvo una fecha definida, por lo que no hay cambios en esa materia.

Para Loser, que se mueva la reunión tampoco es grave, ya que el directorio puede disponer libremente cuando concretarla. Una vez hecha, aún con un waiver, el organismo giraría los u$s 2000 millones.

Desde el mercado, la expectativa es la misma. Para Adcap, el Gobierno va a solicitar un waiver, pero el FMI enviaría los fondos igual. "No hay preocupación del mercado en concreto con el FMI".

En este escenario, la reunión del directorio sería antes de finales de julio. "La reunión de Directorio viene previo al otorgamiento de los fondos, así que se tiene que hacer. Probablemente demore una semana o dos", explicaron desde Adcap.

Hacia adelante, una posibilidad que entra en escena es que, ante el incumplimiento de la meta de junio (si no se mueve la fecha de corte de la revisión) es que se modifiquen las posteriores, solo en materia de reservas. Esto también se ha hecho en otras revisiones de Argentina e implica que se considerará la acumulación total de reservas, por ejemplo, en diciembre.

Esto no elimina los puntos que miran con duda desde el mercado y desde el organismo. "Las preocupaciones están en la dificultad del Gobierno de no correrse del límite que se autoimponen de compras de reservas", agregaron desde Adcap, mientras que Loser agregó que el FMI si mira el nivel del tipo de cambio.

Esto último había sido discutido antes del acuerdo, cuando circulaba que se pediría una devaluación, que finalmente ocurrió junto con la unificación del tipo de cambio, que terminó haciendo subir el oficial pero haciendo que los financieros confluyan hacia abajo.