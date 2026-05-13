La suba de la mora en Argentina volvió a poner el foco sobre un dato que bancos, financieras y comercios revisan antes de aprobar créditos o tarjetas: el perfil crediticio. Aunque muchas personas solo lo relacionan con deudas impagas, especialistas advierten que existen errores cotidianos que pueden deteriorar la calificación financiera incluso sin haber ingresado al Veraz. En un contexto donde conseguir financiamiento se volvió más difícil y caro, mantener un buen historial financiero pasó a ser clave para acceder a préstamos, cuotas, límites de consumo y contratos de alquiler. El perfil crediticio funciona como un historial financiero que refleja cómo una persona administra sus obligaciones económicas. Las entidades analizan distintos factores antes de aprobar productos financieros, entre ellos: Con esos datos, bancos y empresas determinan: Uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando las personas acumulan pequeños atrasos creyendo que no tendrán impacto. Sin embargo, especialistas remarcan que: Puede deteriorar el perfil financiero durante varios meses, incluso después de regularizar la situación. También influye no tener historial financiero activo, ya que los sistemas necesitan información para evaluar el comportamiento de pago. En Argentina existen plataformas oficiales y privadas que permiten revisar el estado financiero personal de manera gratuita. Una de las principales herramientas es la Central de Deudores del Banco Central, donde cualquier usuario puede consultar: El sistema clasifica a cada persona en una escala del 1 al 6 según el nivel de cumplimiento. La clasificación funciona de la siguiente manera: Cuanto más alta es la categoría, mayores son las dificultades para acceder a financiamiento. Además del Banco Central, existen burós privados como Veraz y Nosis que también almacenan información crediticia. Estos reportes suelen incluir: La Ley de Protección de Datos Personales permite solicitar gratuitamente un informe completo cada seis meses. Especialistas recomiendan mantener ciertos hábitos para evitar problemas futuros: También aconsejan controlar posibles errores o deudas mal registradas que puedan perjudicar la calificación financiera. Con la mora financiera en aumento y mayores controles para otorgar créditos, el perfil crediticio se convirtió en una herramienta clave para la vida cotidiana. Actualmente, una mala calificación no solo puede complicar el acceso a préstamos o tarjetas, sino también afectar: Por eso, revisar regularmente el historial financiero dejó de ser un trámite secundario y pasó a convertirse en una práctica cada vez más importante para consumidores y empresas.