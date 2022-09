El dólar soja viene con efecto sorpresa en un insumo y una queja de la industria

El desdoblamiento temporal del tipo de cambio oficial, exclusivamente para la liquidación de dólares provenientes de la soja ("dólar soja" a $ 200 hasta el 30 de septiembre), trajo un efecto sorpresa no deseado para la industria procesadora .

Se trata de un incremento en el precio del aceite de soja, insumo clave para la elaboración de biodiésel, que luego se mezcla con gasoil en un 12,5%.

Biocombustibles, el otro guiño de Sergio Massa al campo

Mientras negocia el dólar soja, Massa dio una señal con el biodiesel

Tres cámaras de empresas que fabrican el biocombustible elevaron una carta de alerta al subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, para indicarle que el nuevo precio oficial publicado hoy a través de la Resolución 636 de la Secretaría de Energía es insuficiente y que paralizarán su producción .

De mantenerse así, aseguran, se pondría en peligro el abastecimiento de biodiesel y, por tanto, podría haber otra vez escasez de gasoil en los surtidores .



La Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) pidieron anular la Resolución 636 con el precio de biodiesel a $ 220.000 por tonelada a partir de septiembre (que tuvo un aumento de 11% respecto a las operaciones anteriores).

Los productores alegan " imposibilidad económica de vender biodiesel " a ese precio regulado, "atento que la empresas proveedores de aceite crudo de soja (las grandes cerealeras como Cargill, LDC, Cofco, Molinos Río de la Plata, AGD - Bunge en Terminal 6, Vicentin, Renova y Viluco) han traslado a la cotización de esta materia prima para el mercado interno".

El costo de la soja y el aceite para biodiesel

"El precio de aceite FOB al 1 de septiembre fue de u$s 1377 por tonelada, con un valor FAS (descontadas las retenciones del 33%) de u$s 922, al que afectado por el costo de adquisición de 9% y la merma de 4% resulta en un precio para el elaborador de biodiesel de u$s 1042, a un tipo de cambio de $ 138 por dólar", explican el paso a paso los productores.

"En resumen, el valor del aceite de soja era de $ 143.796 por tonelada. Pero al 5 de septiembre, el precio FAS ofrecido al mercado interno por las empresas productoras de aceite cerró en u$s 1365 usd (NDR: al tomar el "dólar soja" a $ 200), que si se considera un tipo de cambio oficial de $ 140 por dólar, el precio del aceite de soja resulta en $ 191.100 por tonelada, es decir $ 47.304 más", describen.

Una fuente del sector contó a este diario que al sumar el resto de los costos fijos como salarios, la energía, los impuestos, la compra de insumos como el metanol y el metilato, la ecuación resulta negativa. Los productores de biodiesel necesitarían, de esta forma, un precio de $ 270.000 por tonelada.

De otra forma, adelantan, las pymes del biodiesel paralizarán las ventas a las refinadoras petroleras y podrían afectar el normal suministro del gasoil, al haber menos cantidad de producto para mezclar.