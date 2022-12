Hoy habla Cristina Kirchner: por qué su discurso pone en alerta al Gobierno y también al Frente de Todos

Después de cancelar dos veces su discurso ante el Grupo de Puebla -por Covid primero y por el festejo del triunfo de la Selección después- Cristina Kirchner genera nuevamente expectativa por su presentación en Avellaneda. Originalmente iba a hablar camino al 2023 tras su renunciamiento a una candidatura. El fallo de la Corte Suprema contra el gobierno nacional y a favor de Horacio Rodríguez Larreta condimenta de forma especial la reaparición de la Vicepresidenta. Ella, que sí dio algunos saludos vía redes sociales, no se expresó públicamente al respecto. Todavía.

Sin sesiones en el Senado, Cristina Kirchner podía seguir desde Santa Cruz los nuevos acontecimientos políticos. Viajó para pasar Navidad con sus hijos y nietos. Pero decidió volver a Buenos Aires para dar un fuerte mensaje político en el marco de la inauguración del Polideportivo que llevará el nombre de su futbolista favorito: Diego Armando Maradona. El inicio del acto, que incluye su discurso, está previsto para las 19 de este martes y podrá seguirse en vivo a través de todas las redes sociales.

La postura de Axel Kicillof y Jorge Capitanich, dos de los gobernadores más cercanos, anticipa el tono que podría darle la Vicepresidenta a esta nueva reaparición. Ambos cuestionaron el fallo de la Corte, lo consideraron "partidario" e imposible de aceptar y ejecutar. El presidente Alberto Fernandez anunció que pagará en bonos mientras transfiere el debate al Congreso una decisión que bajó las tensiones -la UCR y Patricia Bullrich desistieron de sus respectivas denuncias- pero no conformó a la Ciudad que exige transferencias inmediatas de recursos.

Horacio Rodríguez Larreta, ganador en la Corte pero cuestionado por gobernadores peronistas - El Cronista



Rebelión de Alberto Fernández y 14 gobernadores: no acatan el fallo de la Corte - El Cronista



La última vez que se vio a la Vicepresidenta fue apenas el Tribunal Oral Federal Número 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Ese día anunció -visiblemente irritada- que no estaría ni en las listas legislativas ni en una fórmula presidencial.

En Casa Rosada el presidente Alberto Fernández prepara una agenda lejos de Cristina. Por la mañana viajará a Santiago del Estero para una reunión de las provincias de la Cuenca de Bajos Submeridionales. Estarán justamente Capitanich y Gerardo Zamora, los más enojados con el fallo de la Corte, y el santafesino Omar Perotti que no participó del debate ni firmó la carga con los gobernadores. La Cámpora santafesina ya le reclama que diga de qué lado está.

Al viaje irán también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el hombre más importante de CFK en el gabinete: Eduardo ‘Wado' de Pedro. Junto al Presidente inaugurarán un acueducto. Probablemente haya charla de alta política en el vuelo.

EL OPERATIVO CLAMOR BONAERENSE

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, armó la vuelta de CFK a la escena pública

Con información, o como una expresión de deseo, su anfitrión en el acto de Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi, puso en duda que CFK no vaya a postularse. De todos modos fue cauteloso. "Construir desde lo político es lo que Cristina más reclama. Ella dijo ‘Voy a hacer lo que tenga que hacer' y cuando llegue el momento se verá. Sí es importante, pero no fundamental, no definitorio. Sí que el espacio contenga las medidas de Gobierno a los que nos toque gobernar. Y así, los candidatos tendrán que estar a la altura de toma de decisiones".

Ese "voy a hacer lo que tenga que hacer" lo planteó en una cena con Axel Kicillof, intendentes y algunos ministros y legisladores en el último acto masivo en La Plata. También pidió ahí que se activen políticamente. "Tienen el bastón de mariscal en la mochila, úsenlo", los intimó. Esta vez estarán presentes dirigentes cercanos a CFK pero no está prevista una movilización masiva.

Si Cristina tiene que ser candidata tendrá que serlo, porque lo importante es que en 2023 el FdT siga siendo gobierno

"Habrá un debate interno del FdT en los próximos meses. Si Cristina tiene que ser candidata tendrá que serlo, porque lo importante es que en 2023 el FdT siga siendo gobierno", respondió Ferraresi a la agencia Telam contradiciendo a su jefa política.

El ex ministro de Habitat, señaló además que quien sea candidato o candidata "tiene que contener el proceder ideológico del FdT. No importa el nombre. El candidato que esté preparado para pelear ideológicamente siempre está bien. Que sea uno de los nuestros, con convicciones, que mantenga el espíritu de representar lo que hay que representar". Está claro que su idea no es trasladarle votos a un ‘no propio' como en el 2019. En ese marco algunos desearían, si no fuera CFK quien encabece una fórmula, que lo haga Kicillof o ‘Wado' de Pedro.

KICILLOF SALE DE CAMPAÑA

Axel Kicillof, con lanzamientos de verano y la vuelta a las mateadas de campaña

Aún si el resultado fuera una derrota, el kirchnerismo estaría preservando su espacio a modo de resistencia. En ese plan el gobernador de Buenos Aires, que con su necesidad de recursos empujó el recorte de los cuestionados fondos cedidos por Mauricio Macri a la Capital, es ir por su reelección. Se considera la posibilidad de que el Frente de Todos pierda la elección nacional pero preserve la Provincia para resguardo de la estructura K y de La Cámpora.

En ese marco este jueves 29 el gobernador retoma sus mateadas, además de los eventos de gestión como el lanzamiento del Operativo Sol a Sol en Mar del Plata y de la temporada de verano en Mar de Ajó. En su último acto de campaña antes del cierre del año, Kicillof tiene previsto este acto en La Plata a partir de las 18 en la Plaza Islas Mlavinas, en calle 20 y 53. Será el regreso de los mano a mano como en el 2018 y 2019.