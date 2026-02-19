En 2025, el déficit comercial de España creció un 41,6 %, alcanzando los 57.054 millones de euros, impulsado principalmente por el fuerte aumento de las importaciones en un contexto de mayor dinamismo de la demanda interna. Según los datos de la balanza comercial difundidos este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de bienes llegaron a 387.092 millones de euros, un 0,7 % más que en 2024, logrando así el segundo mejor registro anual de toda la serie histórica. Por su parte, las importaciones ascendieron a 444.146 millones, con un incremento del 4,6 %. Como resultado, la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) se situó en el 87,2 %, lo que supone 3,3 puntos menos que el 90,5 % registrado un año antes. Por componentes, el déficit no energético se disparó hasta los 27.762,8 millones de euros —casi el triple de los 9.883,2 millones de 2024—, mientras que el déficit energético se redujo un 3,8 %, quedando en 29.292 millones de euros. El aumento de las importaciones se debe principalmente al incremento en las compras de productos como medicamentos (procedentes de Italia, Estados Unidos, Irlanda y China), automóviles y motocicletas (de Alemania, China, Turquía y Reino Unido) y aparatos eléctricos (desde China, Alemania, Países Bajos y Marruecos). Además, se observa un notable crecimiento en las importaciones de otras mercancías (26,3 %), bienes de equipo (9,5 %), manufacturas de consumo (7,6 %) y bienes de consumo duradero (7,5 %), incrementos que no lograron ser compensados por la reducción en las compras de productos energéticos (-8,5 %). En términos de origen geográfico, las importaciones desde Europa subieron un 4,6 %, con un impulso especialmente fuerte desde la zona euro (6,6 %). Destacan los aumentos registrados en Italia (8,6 %), Países Bajos (8,4 %), Alemania (5,6 %) y Francia (4,6 %). Asimismo, crecieron las importaciones provenientes de Asia (7,7 %) y de América del Norte (8,5 %), con alzas particularmente significativas en países como Perú (30,3 %) y Canadá (27,1 %). Las exportaciones hacia Estados Unidos, país cuya administración impuso desde agosto aranceles del 15 % a todos los bienes originarios de la Unión Europea, cayeron un 8 % durante 2025, situándose en 16.716,2 millones de euros. En contraste, las ventas a China crecieron un 6,8 %, alcanzando los 7.971 millones de euros. Por el lado de las importaciones, las procedentes de Estados Unidos aumentaron un 7 % (hasta 30.174 millones de euros) y las originarias de China subieron más de un 11 % (50.249 millones). Como resultado, el saldo comercial con ambos socios es negativo para España, aunque el déficit resulta mucho más pronunciado con el gigante asiático (42.278 millones) que con el mercado estadounidense (13.458 millones). En lo que respecta a la Unión Europea —que absorbe el 61,8 % del total de las exportaciones españolas—, las ventas registraron un leve incremento interanual del 0,6 %. Dentro de este bloque, las exportaciones a la zona euro (53,2 % del total) bajaron un 0,1 %, mientras que las dirigidas al resto de países de la UE (8,5 % del total) avanzaron un 4,9 %. En cuanto a los destinos extracomunitarios, sobresalen los incrementos de las exportaciones españolas hacia África (6,2 %) y Asia (3,4 %), frente a retrocesos en América del Norte (-6,6 %), América Latina (-6 %) y Oceanía (-4,4 %). Por países, el informe destaca los fuertes crecimientos de las exportaciones hacia Argelia (+168,5 %), Indonesia (+43,6 %), Malta (+29,3 %), Emiratos Árabes Unidos (+28,6 %) y Luxemburgo (+24,1 %), mientras que las ventas cayeron de manera significativa a Irlanda (-26,3 %), Noruega (-20,6 %), Singapur (-16,8 %) y Chipre (-10,8 %). Respecto a los principales socios comerciales de España en 2025, las exportaciones descendieron hacia Italia (-5 %), Francia (-3,1 %) y Alemania (-0,1 %), al tiempo que crecieron un 4,3 % con destino a Portugal. Por comunidades autónomas, las exportaciones registraron los mayores incrementos en Extremadura (+22,4 %), Canarias (+15,2 %) y Madrid (+9,1 %), mientras que los descensos más pronunciados se observaron en Baleares (-8 %), Aragón (-6,9 %) y Navarra (-5,8 %). Los sectores de mayor peso en las exportaciones totales del periodo fueron bienes de equipo (con un leve aumento del 0,8 %), alimentación, bebidas y tabaco (que crecieron un 4,1 % interanual) y productos químicos (con un alza del 5,2 %). Destaca, por el contrario, la notable caída de las exportaciones de productos energéticos (-13,7 %) y del sector del automóvil (-7,1 %), frente al buen comportamiento de las materias primas (+10,2 %) y de otras mercancías (+9,3 %) en tasa interanual.