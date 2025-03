Polémica por el FMI: ¿es legal un decreto para aprobar el acuerdo?

En esta noticia Ley Guzmán

El Gobierno finalmente publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para conseguir el apoyo del Congreso al acuerdo con el FMI.

Si bien aún no se publicó el DNU, el comunicado del Gobierno no hace referencia a montos, metas ni detalles acordados con el FMI. Si insta al "compromiso urgente del Congreso" para apoyar un acuerdo.

Desde el Gobierno señalan que el DNU es el instrumento adecuado, dadas las circunstancias. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se puede justificar que este acuerdo es "de necesidad y urgencia".

"Si nosotros mandamos esto a las dos cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista, que quiere que al país le vaya mal, por definición esto se va a demorar y mucho, y no es un tema que podemos estar dando vuetlas", dijo el ministro en LN+.

Sin embargo, otros consideran que se violan leyes e incluso colisiona con la Constitución.

En Argentina está vigente la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que obliga a que cualquier programa con el FMI, así como la ampliación de los montos de los ya vigentes, pase por el Congreso y cuente con la aprobación de ambas cámaras.

Para algunos, el DNU viola esta Ley. Fuentes involucradas en las negociaciones de 2022 señalaron a El Cronista que el DNU incumple la Ley porque esta explicita que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso y votarse por ambas cámaras.

Si bien reconocen que el DNU es una de las facultades del Ejecutivo, señalan que no es clara la situación de necesidad ni urgencia.

Al respecto de la necesidad, citaron las declaraciones del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en un foro minero en Canadá. El funcionario explicó: "Ahora tenemos un programa que excede los propios objetivos del Fondo. Entonces, a partir de ahí lo que se genera es una relación de apoyo, soporte y acelerador de lo que estamos haciendo más que ir al Fondo con una necesidad. En ese sentido estamos muy tranquilos".

Respecto de la urgencia, señalaron que más allá de que un DNU acorte los tiempos en el Congreso, el directorio del FMI va a discutir igual el acuerdo, lo que puede implicar plazos más largos ya que, señalan, en 2022, la decisión del directorio llegó después de que el Congreso argentino aprobara el acuerdo.

En el mismo sentido, el senador radical Martín Lousteau, consideró que el Gobierno no quiere discutir el acuerdo y que la operación es ilegal: "Un DNU solo exige que 1 cámara lo ignore -es decir, no lo trate- para seguir vigente. No rechazar un DNU no equivale a una aprobación del Congreso".

Desde 1957, Argentina ha firmado 23 acuerdos con el FMI. Ninguno terminó bien para nuestro país. Ahora, el gobierno quiere hacer uno sin siquiera discutirlo.



1.%u2060 %u2060Es ILEGAL. La ley establece que todo endeudamiento debe ser APROBADO por el Congreso en AMBAS cámaras. Un DNU solo... — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 7, 2025

El exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, advirtió que si el Congreso no interviene plenamente en las decisiones sobre un nuevo acuerdo con el FMI, esas "medidas unilaterales del Poder Ejecutivo" pueden ser desconocidas por el próximo gobierno democrático.

Haroldo Montagu, economista jefe de Vectorial, explicó que este tratamiento del Congreso del endeudamiento, y en particular el aumento del límite de deuda que se le habilita al Poder Ejecutivo, se hace a través del Presupuesto. "En este marco, en el que el Presupuesto no se discutió, no hay chance de que el Congreso pueda plantear esta cuestión de aumento del endeudamiento".

El capítulo 4 de la Constitución establece que corresponde al Congreso "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".