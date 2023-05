El catastrófico pronóstico del gobierno nacional si gana Javier Milei

La figura de Javier Milei hace tiempo que genera amores y odios. Sin embargo, desde que, hace semanas, la vicepresidenta Cristina Fernández lo ubicó en el centro del ring al dedicarle buena parte de su clase magistral al inaugurar la Escuela Justicialista Néstor Kircher, el oficialismo en bloque salió a criticarlo con dureza y con nombre y apellido.



Hoy fue el turno de Raquel "Kelly" Olmos, ministra de Trabajo, quien aseguró: "Si uno analiza lo que propone Javier Milei como Presidente, nos llevaría a una situación de conflictividad muy violenta dentro de la Argentina. Prácticamente lo que él propone nos empujaría a la Guerra Civil".

La titular de la cartera laboral también reflexionó, en una entrevista con Radio Nacional, sobre la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse a ninguna candidatura. Dijo que "no es una declinación" si no que se trata de una decisión tomada en contexto de una "proscripción" y consideró que la mejor opción que tiene el Frente de Todos es habilitar una competencia interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para que sea instancia sea "la fuente de poder de un peronismo que se organiza y se expresa".

"Esto no es una declinación, es una proscripción. Con lo que pasó con los fallos de la Corte Suprema que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, se fortalece la hipótesis de Cristina sobre cuál es el plan que tiene el partido judicial de cara a estas elecciones, afirmó Olmos en declaraciones para AM750.

La funcionaria indicó que "la mejor opción es convocar una PASO en el Frente de Todos para que el pueblo organizado y expresándose sea la única fuente de poder del peronismo".

La Vicepresidenta afirmó ayer que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".

En un comunicado que difundió en sus redes sociales, Cristina Fernández ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería "candidata a nada", y añadió que su decisión de entonces no fue "apresurada ni producto del momento" sino "razonada y pensada".

En otro tramo de la entrevista, la ministra Olmos se refirió a los salarios y aseguró que "la inflación no se puede resolver con una suma fija".

"Hay muchos mecanismos de actualización que utilizan los gremios en las paritarias que combinan ambos aspectos. En promedio nuestros indicadores estadísticos nos muestran que en el salario de convenio, en promedio, no hay un desfasaje", expresó Olmos.

Para la funcionaria, "no hay conflictividad social" porque su cartera trabaja "continuamente en las actualizaciones":

"Por supuesto que la alta inflación afecta a los ingresos, estamos comprometidos en que no se produzcan grandes desfasajes", concluyó.