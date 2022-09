El BID destituyó a Mauricio Claver-Carone: cómo siguen los créditos para Argentina y las candidaturas

Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) votaron oficialmente el lunes la destitución del presidente Mauricio Claver-Carone, aseguró una persona con conocimiento de la reunión, luego de que una investigación mostrara que el único presidente estadounidense en los 62 años de historia del banco tuvo una relación íntima con una subordinada .

El directorio del banco que financia desarrollo en América Latina comenzó a votar a última hora del jueves pero alcanzó el quórum y la mayoría de votos requeridos poco después del mediodía del lunes, dijo la fuente a Reuters. Las nominaciones para el reemplazo de Claver-Carone comenzarán la próxima semana y se barajó la posibilidad de que la Argentina podría presentar un candidato .

El ahora presidente destituido, que fue nominado por Donald Trump, se había reunido a principio de mes con el ministro de Economía Sergio Massa. El tigrense buscó destrabar los créditos atrasados que Claver-Carone 'pisó' durante el último tramo de la gestión de Martín Guzmán, donde el interlocutor ante el organismo era el ex "asesor especial" de la presidencia Gustavo Beliz, quien compitió por ese puesto con el trumpista.

Sergio Massa y Mauricio Claver-Carone en el edificio del BID en Washington DC

Tras la reunión en Washington DC, donde Claver-Carone revisó su postura y acordó desembolsar no sólo los u$s 800 millones pendientes sino otros u$s 400 millones más antes de fin de año, el BID siguió aprobando nuevo financiamiento para el país.

el futuro de los créditos para argentina

¿Qué puede pasar ahora con la destitución? Fuentes oficiales anticiparon que el directorio se reunirá para tratar los desembolsos para la Argentina, u$s 1200 millones en total entre atrasos y nuevos fondos, el próximo 7 de octubre.

En ese sentido, aseguraron que la salida de Claver-Carone no generará cambios en la relación y que por el momento Argentina no tiene previsto presentar un candidato propio para suceder al estadounidense, por lo que podría encolumnarse tras los nombres que se postulen.

El paquete que tratará el directorio incluye Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL por sus siglas en inglés) por un total de u$s 700 millones para financiar un "Programa de Apoyo a la Mejora de la Gestión Fiscal y la Recuperación Económica", previsto inicialmente para este mes.

El directorio analizará un préstamo PBL (Policy-Based Lending) de u$s 500 millones que también se había negociado en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional, que en principio era de u$s 300 millones. En conjunto, estos préstamos permitirían aumentar el apoyo del BID a Argentina de u$s 800 millones a u$s 1.200 millones en el último trimestre de 2022.

Mauricio Claver-Carone, designado por Trump y cuestionado por los países latinoamericanos

El viernes pasado el organismo anunció un nuevo desembolso para la Argentina por u$s 200 millones para apoyar a la primera infancia desde la cobertura y la calidad de instituciones y servicios públicos de cuidado y educación hasta los 5 años.

"El préstamo prevé ampliar el acceso y mejorar la calidad de la atención en los Espacios de Primera Infancia (EPI) y jardines de infantes de educación Inicial. Como parte del programa se prevé la refacción y construcción de EPI y de jardines de infantes en zonas vulnerables del país", detalló el organismo en un comunicado.