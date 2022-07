El análisis de Carlos Fara: "Un sucesor sin seniority y sin respaldo político no va a servir"

El analista político Carlos Fara dijo hoy que la renuncia de Guzmán "era un escenario esperable ahora o de acá a septiembre, cuando vence un billón de pesos de esta bola de nieve de deuda que tiene el Estado argentino".



"En un gobierno tan loteado, la liebre podía saltar por cualquier lado y descalabrar las cuentas públicas", agregó, en declaraciones a Radio Continental.

Para Fara, "es el peor momento político y económico del Gobierno de Alberto", aunque el Presidente "tiene una jugada más antes de que se empiece a pensar en una situación de mayor crisis política que la actual".

"Alberto tiene la opción de insistir en su gente o pensar en una solución que tenga el consenso de Cristina. A esta altura, si no quiere que se siga hablando de una salida institucional, lo más sensato es que exista una fórmula de transacción con Cristina, porque de otra forma es pan para hoy y hambre para mañana y creo que dentro de 60 días vamos a estar hablando de otra crisis".

Fara delineó, además, lo que debería ser el perfil del sucesor: sostuvo que quien llegue precisa la venia del cristinismo "y también de los otros actores" porque "Cristina precisa lograr "la satisfacción de esos otros actores y por eso es importante el rol de los gobernadores".

La salida "les tiene que cerrar a todos y ese es un poco el intringulis de Cristina: es jefa pero al mismo tiempo tiene que contener a los que logró encolumnar aislando la figura de Alberto".

"Cualquiera que no tenga seniority y no esté respaldado políticamente no va a servir. Por eso la figura de Massa, el sentido que tiene, es que es una figura política importante con la que todo el mundo tendría la sensación de que podría encarrilar las piezas políticas y las que tiene la economía", aseguró Fara.