Economía festeja rebote con la "pipa" de Nike y otro récord en dólares

El equipo económico sigue festejando la recuperación de la actividad económica, la mejora del poder adquisitivo de los salarios y el superávit de cuenta corriente. Según sus datos, ya están por arriba o en el mismo nivel que el punto de partida, que es noviembre de 2023. Ese fue el último mes de Sergio Massa como ministro de Economía del gobierno anterior, encabezado por Alberto Fernández.

En su frenesí de datos alentadores, Economía machacará estos días con dos consignas alentadas por el presidente Javier Milei. La recuperación tiene la forma de la "pipa" (emulando el logo de Nike), y la Argentina mejoró 32 puestos en su PBI per capita medido en dólares.

Tras el derrumbe de la mayoría de los indicadores durante el verano, el presidente Milei siempre se refirió a una recuperación con la forma de la "pipa" de Nike. Esto quiere decir: una caída de cierta magnitud (entre noviembre de 2023 y abril de 2024), que luego sería subsanada con una reversión de la tendencia , a una velocidad de crecimiento mayor a la del descenso.

Una recorrida sobre la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra una evolución con la forma de la "pipa" que describe Milei. El EMAE era de 145,6 en noviembre de 2023. En abril de 2024, había caído a 139, lo que indicaba un descenso del 5% en ese período.

Recuperación desde el piso

Ese mes fue el piso desde el que se inició la recuperación. La medición del EMAE de octubre arrojó un indicador de 146,4. De esta forma, la actividad ya estuvo -en octubre- por arriba que en el último mes del gobierno anterior. No solo recuperó el 5% de descenso, sino que ya lo superó. "Está un 0,6% por arriba que en noviembre de 2023", graficó Caputo.

"Y se trata de una comparación de noviembre 2023 contra octubre 2024, son 11 meses. Cuando se conozca la serie entera, de noviembre contra noviembre, va a dar más alto", comentan cerca del equipo económico. El economista Fernando Marull graficó todo el movimiento del EMAE en todos meses, y lo llamó "pipita de Nike" en X (ex Twitter) y generó repercusión en esa red.

Los salarios crecieron un 4,6% en octubre en relación al mes anterior, con una mejora del 4% para trabajadores privados registrados. " Es el séptimo mes consecutivo de suba real y ya está en los niveles de noviembre de 2023", según Caputo.

Mejora en un ranking internacional

La suba de los salarios y la apreciación cambiaria del peso frente al dólar llevaron a las huestes libertarias a otras conclusiones. " Argentina mejoró 32 puestos en el ranking de PBI per capita mundial ", destacó el economista Ramiro Castiñeira. El presidente Milei recogió el guante y comenzó a volcar ese dato en entrevistas (la más extensa fue en el streaming de Carajo).

Una estimación de la consultora Econométrica, sobre datos del Banco Mundial, muestra que el país estaba en el puesto 113 (sobre 208 territorios) en PBI per capita medido en dólares en 2023. Hacia 2025, proyectando un escenario de mejora salarial como el de los últimos meses y estabilidad cambiaria, Argentina estaría en el puesto 81 .

"En 2023, el PBI per capita en dólares era de u$s 6.806 medido en dólar contado con liqui (CCL). Para 2025, el número va a multiplicar por 2,2 y está dando u$s 15.525", según Castiñeira. De acuerdo con su medición, se estaría superando la anterior medición de mayor PBI per capita en dólares, que fue de u$s 14.618 en 2017. Milei estuvo elogiando las conclusiones económicas de Castiñeira sobre las mejoras del salario en "La Misa", el programa estrella del streaming "Carajo".

De todas formas, el dato de PBI en dólares es relativizado por muchos economistas, que prefieren medir el PPA, que indica el poder adquisitivo de los salarios de esos países y suele ser un indicador con mayor consenso.