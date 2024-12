Economía: euforia oficial por 16 números clave de Milei

"Recuperación en V". Martín Vauthier, economista e integrante del ministerio de Economía, salió a ponderar los hitos de la actual gestión. "Con libertad y orden macro, los resultados se ven en tiempo récord: recuperación en V, inflación cayendo, salarios y jubilaciones subiendo, y pobreza e indigencia bajando", tuiteó en X. Su comentario fue descripto como una "excelente síntesis" por parte del ministro de Economía Luis Caputo.

"En 2024 se combinaron ancla fiscal, monetaria y cambiaria, estrategia financiera consistente y desregulación", detalló. Según mostró, hay 16 datos que confirman una mejoría del estado económico de 2024 en comparación con 2023.

En casi todos comparó los números de noviembre de 2024 en relación a los de noviembre de 2023 . Ese mes -noviembre- fue el último plenamente atribuible a la gestión anterior. Los datos de diciembre 2023 ya están influenciados por el arranque de la gestión de Javier Milei.

El resultado financiero encabeza las mejoras. Se trata del superávit en las cuentas públicas, una vez descontado el pago de deudas e intereses de las mismas. En noviembre de 2024, el país posee un saldo positivo equivalente al 0,6% de su PBI . A la misma altura de 2023, era negativo en un 3,3% sobre el PBI.

El nivel de actividad (según el EMAE) subió un 0,6% interanual. Tras una caída del 5,3% entre noviembre y abril, ese indicador ya recuperó todo lo perdido e incluso ahora arroja una mejora.

Superávits gemelos

La balanza comercial marca un superávit de u$s 17.198 millones hasta noviembre , en contraste con el déficit de uSs 7.943 millones al mismo mes de 2023. La energía es uno de los motores de esa recuperación. En 2023, generaba un saldo negativo de u$s 417 millones, mientras que ahora hay un excedente de u$s 4.806 millones.

La inflación bajó del 12,8% en noviembre de 2023 a 2,4% en el mismo mes de 2023, mientras que el índice de precios mayorista descendió de 11,1% en 2023 a 1,4% durante este año, siempre tomando noviembre como referencia.

La canasta básica total (CBT) subió un 1,5% en noviembre de este año, casi una décima parte de lo que había escalado en noviembre de 2023 (13,1%). La canasta básica alimentaria (CBA) trepó 1,1% en noviembre 2024, contra un 15,2% que experimentó en 2023.

El riesgo país, que estaba en zona de los 2.000 puntos, ahora se acerca a los 600 puntos, algo que no sucedía desde 2018.

Datos sociales

Vauthier quiere mostrar mejoras en los indicadores sociales, un campo donde la oposición suele desacordar sobre las mejoras alcanzadas.

El salario registrado "real" está un 1% por arriba del que obtenían los trabajadores en noviembre de 2023. De esta forma, el poder adquisitivo sería casi el equivalente (o apenas superior) al de hace un año.

Para el Gobierno, el haber jubilatorio real también es un 8,7% superior al de hace un año, mientras que la variación "real" -descontada la inflación- de la Asignación Universal por hijo (AUH) supera en 99,8% a la existente en noviembre de 2023.

Si se combina la AUH con la tarjeta Alimentar en relación a la canasta básica alimentaria, ahora se estaría logrando casi que la cubra por completo (99,6%), mientras que en noviembre de 2023 ese indicador era de 65,3%.

La incidencia de la pobreza también disminuyó. En el tercer trimestre de 2024 es de 38,9%, mientras que en el cuarto trimestre de 2023, era de 44,8%.

Algo similar sucede con indigencia. En el último registro atribuible a la gestión anterior (cuatro trimestre de 2023) era de 13,8% y en el tercer trimestre de 2024 alcanza al 8,6% de la población.

Defendiendo la apreciación

El Gobierno también insiste en rebatir a quienes indican que el tipo de cambio está apreciado y eso traerá problemas en el horizonte.

"La inflación converge al crawling del tipo de cambio del 2% y la inflación de Estados Unidos, aun con corrección de precios relativos. Esta dinámica permite estabilizar el tipo de cambio real bilateral con USA en niveles razonables para una macro con déficit y emisión cero, superávit comercial y desplome de la brecha cambiaria y el riesgo país. El tipo de cambio real bilateral con EEUU promedio de la convertibilidad se ubicó en $752", complementó Federico Furiase, también integrante del equipo económico, en otro posteo.