Una funcionaria del Ministerio de Turismo de Misiones perdió su trabajo después de que se viralizaran videos suyos vacacionando en Cancún en los que se burlaba abiertamente de la gente con menos recursos. El escándalo duró pocas horas: el gobernador Hugo Passalacqua firmó el decreto de remoción mientras Karina Acosta todavía se encontraba en México. En las imágenes que circularon en redes sociales, Acosta aparece junto a otras mujeres realizando actividades recreativas en el destino caribeño. “Estoy volando por los aires de México, Cancún. Para todos los pobres”, dijo en uno de los clips, antes de rematar con una frase que desató la indignación: “Fuera, pobres”. En otro video, mientras paseaba en lancha con mujeres a las que había conocido durante el viaje y a las que calificó de “divinas”, comentó: “Ver Cancún desde aquí es lo más. Belleza total”. La ironía no pasó desapercibida: Acosta ocupaba precisamente el cargo de Directora de Turismo Social, un área cuya razón de ser es facilitar el acceso al turismo a sectores de menores ingresos. Conocida en TikTok como KarinaReina7 —perfil que fue dado de baja tras la viralización de los videos—, Acosta se presentaba en redes como creadora de contenido digital oriunda de Posadas y se autodescribía como “coaching profesional”. Su apodo, “La Reina”, era parte de su identidad pública online. Hasta el momento del escándalo, se desempeñaba como Directora de Turismo Social en la Categoría 23 del Agrupamiento Administrativo de la Planta de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 del Ministerio de Turismo provincial, según reza el decreto 252 que firmó Passalacqua. La respuesta del ejecutivo misionero fue rápida y contundente. A través del decreto 252, Passalacqua dispuso la “cesantía inmediata” de Acosta. El documento no explicita los fundamentos de la decisión, pero desde el gobierno provincial aclararon que no habrá tolerancia para ese tipo de actitudes en funcionarios públicos. Además, informaron que el cargo no será cubierto por otra persona: directamente será eliminado del organigrama del ministerio. En las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. “¡La tendrían que esperar con la renuncia redactada y que la firme!” y “Esta mujer es pobre, pero de cerebro” fueron algunos de los comentarios que más tracción tuvieron entre los usuarios. El Turismo Social es una política pública orientada a garantizar que trabajadores, jubilados y sectores vulnerables puedan acceder a experiencias turísticas que de otro modo estarían fuera de su alcance. En Argentina, tanto la Nación como varias provincias cuentan con programas de este tipo, que incluyen tarifas diferenciales, colonias de vacaciones y acuerdos con sindicatos. Que la titular de esa área se buriara públicamente de “los pobres” desde un resort en Cancún fue leído, tanto por la ciudadanía como por el propio gobierno, como una contradicción inaceptable con la función que ejercía.