Durán Barba no descartó trabajar para Cristina Kirchner pero enterró a Villarruel: "Visitar torturadores..."

El consultor político Jaime Durán Barba aseguró que Milei fortaleció su imagen tras los últimos cruces con Cristina Kirchner, no descartó trabajar para la ex presidenta y enterró a Victoria Villarruel por sus vínculos con la última dictadura militar. "Visitar torturadores es mi límite", apuntó.

Entrevistado en Radio La Red, el analista ecuatoriano se deshizo en elogios para Milei y su manejo de la estrategia política.

"Es el que mejor lo hace. La gente no lo votó por lo que piensa de economía, lo votó porque bailaba, gritaba, hizo algo muy divertido en un momento en que la política es espectáculo . Claro que para tener éxito también hace falta gestión, pero me da la sensación de que no le interesa, la idea de Milei no es institucional", destacó.

Respecto a cómo está la imagen presidencial a diez meses de iniciado el mandato, Durán Barba afirmó que las encuestas de las últimas dos semanas muestran que el libertario salió victorioso de sus últimos cruces con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

"En las ultimas dos semanas se recuperó de una manera impresionante porque apareció CFK. Cristina es su jefa de campaña, es quien más ayuda a Milei en este momento. Los asesores del presidente lo saben y lo aprovechan muy bien. Cristina, en cambio, no se da cuenta de estas cosas porque está viejita, es algo que entienden únicamente las nuevas generaciones", dijo.

"Visitar torturadores es mi límite"

Sobre el final de la entrevista, Durán Barba fue consultado sobre la posibilidad de trabajar en una eventual campaña de Cristina Kirchner, algo que no descartó pero que, reconoció, tendría que pensar demasiado.

"Yo nunca prediqué ideologías, solamente analizo la comunicación política. Pero de lo que estoy seguro es de que no trabajaría nunca para alguien que haya dado un golpe de Estado simpatice con la dictadura militar", respondió el consultor, quien arremetió contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Por ejemplo, con la vice Villarruel que visita a los torturadores, no trabajaría nunca. Ese es mi límite", agregó.

Además, Durán Barba cuestionó la reciente visita de la titular del Senado a Isabel Martínez de Perón.