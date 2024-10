De la última oferta de CFK a la advertencia del massismo: se calienta la interna peronista

Cotizaciones relacionadas

La maquinaria del peronismo se puso en marcha desde la medianoche del sábado cuando venció el plazo y quedaron dos listas en competencia, la de Cristina Kirchner y la del riojano Ricardo Quintela. Y una de las dos partes, al menos, está dispuesta a ir a fondo y sin prórrogas hacia la elección del 17 de noviembre.

Entre ambos fuegos quedó el gobernador Axel Kicillof con un pedido de "unidad" abstracto en medio de la pulseada mientras que la tercera pata de Unión por la Patria, bajo el timón de Sergio Massa, evalúa ahora su continuidad en la alianza si se materializa el quiebre.

Cuentan fuentes del espacio que hubo una última prenda de acuerdo que un importante emisario de la expresidenta le acercó, en nombre de ella, a Quintela a fines de la semana pasada. Incluía la vicepresidencia y una cuarta parte de los lugares de los consejeros, pero el gobernador riojano lo rechazó.

" Creo que para 'El Gitano', a esta altura, ya es una apuesta a la competencia por la competencia misma. No lo veo con aspiraciones para 2027 pero sí creo que él piensa que gane o pierda le sirve igual porque se posiciona nacionalmente en el partido ", compartió un dirigente del interior su mirada con El Cronista.

Frustrada la unidad, dos interrogantes se dispararon respecto al futuro del partido y de Unión por la Patria en general. En primer lugar, ¿puede la interna provocar una fractura sin vuelta en el grupo de los 99 que conforman la primera minoría legislativa? Y la segunda, ¿cómo evolucionará la situación de Kicillof en esa fina hendija por la que se coló entre dos paredes a punto de cerrarse?

La tercera cuestión guarda relación estrecha con cómo se resuelvan las dos primeras. Desde el Frente Renovador ya tomaron nota de la crisis que atraviesan sus socios y no descartan poner en estudio su participación en Unión por la Patria a partir de esta situación. Entre ayer y hoy estaba previsto que la Mesa Provincial de PBA se reuniera para estudiar la situación.

"Nuestro compromiso es evaluar una alternativa que pueda frenar el daño que provoca Milei, es lo único importante. Y un quiebre en el PJ tendría efectos no solo en el Congreso, pero en todo el armado que hicimos en los concejos deliberantes ", explica a El Cronista un dirigente renovador.

El fuerte tono que adquirió la disputa tomó por sorpresa al massismo que asegura que su líder sigue conversando con todos los actores en disputa, desde Cristina a los gobernadores, aunque ahora elija mirar todo desde un costado.

Ayer, en la conferencia desde La Plata, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó la permanencia en el gabinete de los camporistas. " Venimos trabajando muy bien con todos los ministros y ministras. Estamos muy contentos con el desempeño del conjunto del gabinete, así que no está prevista ninguna disminución ". Tampoco le conviene a UP fisurar su estructura en la Legislatura provincial.





¿Puede la interna del PJ romper el bloque en el Congreso?

Cuando se revisa la composición de las dos listas, hay referentes legislativos de UP jugando en cada una de ella. Son los casos de Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero y Eugenia Alianiello, con "Federales, un grito de corazón", la lista del riojano. Y las dos cabezas de los bloques de UP en Diputados y el Senado, Germán Martínez y José Mayans, respectivamente, en la nómina de consejeros de "Primero la Patria".

Al ser consultados por este medio, diversos referentes de UP coincidieron en que la disputa no debería afectar la dinámica del frente en medio de pulseadas claves que se están librando en el Congreso como el Presupuesto 2025 o la regulación de DNUs. Semejante disfuncionalidad solo serviría al oficialismo.

" El tema se empiojó cuando se mezcló la disputa del partido con 2025 y 2027. Si estamos hablando de la definición de la jefatura del PJ no debió existir una discusión. Pero cuando se empezó a proyectar hacia las elecciones, ahí se empiojó todo ", reflexionó uno de los referentes de la lista de la expresidenta.

Así y todo, le bajó algunos decibeles a la canción: "Corcoveos siempre hubo, somos peronista. Eso no significa que le lleve problemas al bloque como conjunto por fuera de la interna"

En el campamento de CFK no demoraron en poner en marcha la campaña. Piensan en organizar comandos en cada municipio o comuna donde registren afiliados. Enfatizan que es una interna cerrada y, como tal, ganará el que convenza a un mayor número de afiliados a levantarse e ir a votar ese día. Y sostienen que nadie en "Primero la Patria" piensa en una prórroga de la fecha original del 17 de noviembre.

Ayer también hicieron foco en los avales de la lista "Federales" con denuncias sobre irregularidades en la presentación de firmas. "En una semana la lista PRIMERO LA PATRIA que encabeza @CFKArgentina fue avalada por 159.144 compañeras y compañeros. L uego del control que realizamos resultaron computables 133.412 avales, contenidos en 11.056 planillas ", informó en su momento la senadora bonaerense Teresa García, una de las apoderadas.

Como parte del proceso de encantamiento, el cristinismo prepara presentaciones de la Mesa Cristina Presidenta en diversos puntos del Conurbano. Ayer el debut se selló en Quilmes, con la intendenta Mayra Mendoza, la diputada y la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, y el diputado y secretario general adjunto de SMATA, Mario "Paco" Manrique, el mismo que había renunciado a la CGT por alinearse con Quintela. El líder de los mecánicos, Ricardo Pignanelli, ocupa una de las vicepresidencias de la lista cristinista.

De hecho, la nómina de "Primero la Patria" muestra una composición gremial mucho mayor que la de Quintela con Sonia Alesso (CTERA), Víctor Santa María (SUTERH), Daniel "Tano" Catalano (ATE Capital), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto di Próspero (APL). Hasta el dirigente metalúrgico Abel Furlán (UOM) que se fotografió con Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad, en Berisso, figura entre los consejeros de CFK.

Por ahí se sostienen aún algunos vasos comunicantes, al igual que a través de algunos intendentes que dialogan con la expresidenta y el gobernador. Porque el dato paradójico es que la "condena" de La Cámpora se posa más sobre el bonaerense que el riojano, por mucho que Kicillof insista en reivindicar en público a Cristina y haya ido más allá, en su proclamación, que otros jefes provinciales del peronismo. Lo que más duele es su juego esquivo.

Quienes se posicionan del otro lado de la grieta interna, ven en Cristina el "techo" a cualquier construcción política ampliada más que la ascendencia que todavía garantiza la exmandataria sobre una cuota importante del partido y sus seguidores. El exgobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, candidato a la vicepresidencia segunda de Quintela, aseveró que "Cristina Kirchner no lo lidera" porque "genera los conflictos para liderarlos ella" .

" Las listas que hay no son iguales: hay una federal, con las provincias, y otra porteña. El kirchnerismo va a fracasar y hacen como que no se dan cuenta ", remarcó Rodríguez Saá. En el campamento de 'El Gitano' miran hacia una construcción en 2027 que empuje las fronteras de Unión por la Patria para incluir a sectores históricamente refractarios al kirchnerismo que en 2023 pudieron darle la victoria a Massa. En ese escenario, la pregunta pasa si el cristinismo terminaría acoplándose a esa alianza sin encabezarla.

"Si el juego sigue siendo señalar traiciones, no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo", sostuvo Quintela en redes sociales después de que se conociera que la expresidenta Cristina Kirchner había definido a Kicillof como "Poncio Pilato" y "Judas" durante el encuentro de SMATA. Mayans, partícipe de aquella reunión, negó que ese fuera el sentido de las palabras de la exmandataria.

Mientras tanto, Kicillof mantiene su equilibrio, con el mismo tono de su discurso en Berisso y el comunicado del último sábado, previo al vencimiento del plazo de cierre de listas, reclamando "unidad". Fue de los primeros en rechazar la última embestida de Milei contra la expresidenta pero eso, a esta altura, no basta para reconciliarlo.

"Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento", subrayó Kicillof. Y sostuvo que no quiere "estimular peleas entre compañeros" pero tampoco puede "convalidar el equivocado mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento". "La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados", remarcó.

El "Quintela no es mi candidato" de Kicillof le suena poco al kirchnerismo. "Hoy tenemos un escenario de internas con dos candidatos. En algún momento Axel va a tener que definir. A mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho antes. Voy a tratar de que vote a Cristina", dijo Germán Martínez en La Mañana de CNN, de CNN Radio, dejando en claro que en la polarización, los del centro no cuentan.

A la noche, Jorge Yoma, apoderado de la agrupación del gobernador riojano negó que fueran a buscar aplazar la competencia. "Aclaro que no vamos a pedir formalmente ninguna prórroga. @QuintelaRicardo estamos para votar mañana. Sólo debemos garantizar las condiciones operativas para la transparencia del comicio y la plena participación del Pueblo Peronista", expresó en una entrevista en LN+

"Dicho de otro modo; que los compañeros de Tartagal no tengan que ir a Salta a votar O los de Chilecito hacer 200 Kms hasta La Rioja", aclaró. La interna vuelve a escalar.