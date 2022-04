Dolarización: Javier Milei y Martín Tetaz se dijeron de todo y ya no habrá debate

Javier Milei, el diputado liberal de La Libertad Avanza cuyo nombre causa tensiones dentro de Juntos por el Cambio en estos días, criticó abiertamente a uno de los miembros de la coalición por parte de la UCR: el también diputado nacional Martín Tetaz.

La historia comienza ante una propuesta de debate público hecha por Tetaz a Milei, ambos economistas, con el foco puesto en dialogar sobre la dolarización de la economía nacional que el liberal alimenta. Ante esto, Milei se negó a sostener esa conversación y explicó sus razones, tildando a Tetaz de "mentiroso".

Según explicó Milei en diálogo con LN+, su relación con su par en Diputados es distinta "puertas adentro", donde asegura que lo considera "un amigo", que "puertas afuera", donde para el liberal Tetaz miente y difama cosas que "son falsas" sobre su figura.

"Todo esto surge porque él me había dicho de armar un espacio para hablar por Twitter. Yo le dije que no", reconstruyó el diputado de La Libertad Avanza haciendo referencia a una entrevista que Tetaz sostuvo días atrás.



"Yo con el quería debatir sobre la dolarización. Pero se transformó en una discusión sucia por las constantes intromisiones políticas", aclaró en esta línea Milei.

Aquí, el liberal hizo referencia al debate que levantó en la opinión pública sobre la dolarización y consideró que existen individuos que están "discutiendo de manera deshonesta sobre la materia". Es por esto que Milei invitó a Tetaz a tener el debate "puertas adentro y con un asado".



"Sin embargo, por lo que veo el quiere otro tipo de conversación", contrastó Milei, agregando que no "comparte esta visión" con el economista de la UCR.

LA RESPUESTA DE MARTÍN TETAZ A LA DISPUTA CON JAVIER MILEI

Ante los dichos de Milei, Martín Tetaz no se quedó callado y esta mañana le respondió a su par en el Congreso en diálogo con Radio Continental. Allí, aseguró sentirse sorprendido por las declaraciones ya que no tiene problemas personales con él.

Según Tetaz, las ideas de Milei "son malas", razón por la que lo invitó en un principio a debatirlas: " Quiero ver si de frente a frente puede sostenerlas , por su respuesta, me parece que no", expuso con dureza el representante de Juntos por el Cambio.

El fenómeno de Milei no resiste una hora de debate porque las propuestas son malas

"No hay una mentira en una invitación", se defendió Tetaz. Sin embargo, apuntó contra el proyecto del liberal: " El fenómeno de Milei no resiste una hora de debate porque las propuestas son malas . Hay un montón de respuestas que no puede dar", disparó.



Continuando con su crítica a las propuestas del liberal, las cuales incluyen dolarizar la economía, eliminar el Banco Central y recortar el Estado al máximo, entre otras; Tetaz las desestimó y aseguró que el modelo que este propone "no funciona en ningún lugar del mundo"

Pese a las diferencias respecto a las ideas políticas, Tetaz no dejó de remarcar que sostiene una "buena relación" con el diputado de La Libertad Avanza: "Hablamos cada tanto y discutimos muchas ideas. Hace años que debatimos sobre economía, por eso me sorprendió la declaración", indicó.

Por otro lado, Martín Tetaz se refirió al comunicado emitido por Juntos por el Cambio en el que le cerraron la puerta a Milei como miembro de su espacio de cara al 2023, una decisión que generó ruido interno cuando la titular del PRO, Patricia Bullrich, salió a decir que no le parecía una decisión sensata pese a haber participado en la misma reunión que definió la postura de JxC.

Frente a esto, Tetaz reconoció el enorme crecimiento del espacio liberal en el país y, particularmente, de la figura de Javier Milei: "Es un hecho político Milei, no tratemos de tapar el sol con las manos porque no tiene resultados eso", dijo.

Y agregó que "un crecimiento real de las encuestas" sostiene el hecho del crecimiento de Milei como un factor político cada vez más céntrico, por lo que no se puede dejar de lado: "Es un dato de la realidad y ese crecimiento cada uno en su espacio elige como enfrentarlo", sumó.

"A mi me parece que es bienvenido en el espacio cualquier persona que respete las reglas de la coalición", indicó al respecto, remarcando que es particularmente difícil que "integre el espacio una persona que niega el Estado" como lo hace el titular de La Libertad Avanza.

"El modelo de la anarquía no funciona en ningún lugar del planeta. Tal vez más adelante Milei cambia, no lo descarto", concluyó Martín Tetaz.



Pese al debate que se dio dentro de Juntos por el Cambio respecto al ingreso de Javier Milei, cabe resaltar que este en ningún momento se mostró interesado en formar parte de la principal coalición opositora.

Así lo remarcó con dureza esta misma semana al reavivarse el conflicto: "No me interesa estar en un espacio que es un fracaso y está construyendo otro fracaso". Pese a esto, el liberal sí ha indicado en distintas oportunidades que todo aquel quiera sumarse a las "ideas de la libertad" es bienvenido en La Libertad Avanza, con la mira puesta en Patricia Bullrich.