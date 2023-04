Dólares, sequía, Vaca Muerta, litio y China: cómo es el puente que negocia Massa en su viaje a EE.UU.

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará este miércoles a la Asamblea de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para concretar el "puente" de dólares que permitiría a la Argentina evitar tensiones en el mercado cambiario antes de las elecciones y en los meses de transición hasta diciembre .

La misión tiene como objetivo acelerar el desembolso de unos 3000 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de achicar la brecha entre la meta de acumulación de reservas internacionales en el Banco Central (BCRA) y los vencimientos con el FMI .

Eso se podría lograr si se flexibiliza una vez más la meta o si se postergan pagos a los próximos ejercicios, como 2024 y 2025. De conseguirlo, los desembolsos del FMI reforzarían las reservas para atender pagos de importaciones, deuda y servicios en el exterior (turismo, fletes) y liberaría al país de mayores restricciones , como las que se están trabajando con el "dólar importaciones" que unificaría distintos tipos de cambio.



Sergio Massa regresa a los Estados Unidos para conseguir dólares frescos

La primera reunión de Massa en su gira por el exterior será el miércoles a la noche en Santo Domingo, República Dominicana, con la subsecretaria de Estado de los EE.UU., Wendy Sherman. La funcionaria estadounidense es la enviada del presidente Joe Biden para seguir la agenda argentina y establecer el "puente" de divisas.

Las reuniones de Sergio Massa en Estados Unidos y sus objetivos

"La sequía alteró el escenario y es necesario considerarlo para el cumplimiento de las metas, son u$s 10.000 millones menos en el año", dicen cerca de Massa . Otras fuentes hablan de un costo cercano a los u$s 18.000 millones, mientras que el FMI calculó solamente u$s 6000 millones.

Ese tema será el principal de la reunión entre Massa y Sherman, que estará acompañada por el Subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga.

El Gobierno no quiere waivers con el FMI, sino volver a renegociar las metas por el efecto de la sequía y conseguir más créditos internacionales

La reciente flexibilización de la meta de acumulación de reservas internacionales netas en el Banco Central (BCRA) fue de u$s 1800 millones para el año, pero aún así su cumplimiento sigue siendo extremadamente desafiante, al igual que la meta fiscal, que no fue cambiada. Ambas habrían sido incumplidas en el primer trimestre de 2023 , pero el Gobierno está decidido a no pedir "waivers".

La consultora Ecolatina calculó que al BCRA le faltaron 1800 millones de dólares en marzo, período en el que la meta había sido relajada en u$s 3600 millones.

China, la energía y el litio, los intereses de Estados Unidos

El Comando Sur de los Estados Unidos están interesado en financiar el desarrollo del potencial de la Argentina en energía (gas natural de Vaca Muerta, petróleo offshore), los alimentos y el litio, además de comprometer al país en la agenda de Occidente de frenar el avance de China en la Hidrovía y las telecomunicaciones en 5G, así como alinear al país en contra de la invasión de Rusia a Ucrania .

Tras la reunión con Sherman, Massa se encontrará con el presidente de Dominicana, Luis Abinader, y seguirá camino a Washington.

Su agenda oficial marca el encuentro del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), un desayuno de trabajo con autoridades económicas de América del Sur y México organizado por Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, la reunión de ministros de Finanzas por la Acción Climática y un seminario sobre implicancias macrofinancieras de los activos cripto.

También mantendrá un encuentro organizado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con ministros de Hacienda y gobernadores de Bancos Centrales de América Latina, Canadá y EE.UU., así como reuniones con Gita Gopinath, la subdirectora del Fondo, con Michael Pyle, director Adjunto del Consejo Nacional de Seguridad, con Mathias Cormann, secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia.