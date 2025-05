Dólares del colchón: qué hacer hasta que salga la ley y el riesgo con las provincias

Tras el anuncio del jueves pasado para sacar los "dólares del colchón" del Gobierno y que la economía pueda seguir creciendo al 6%, los tributaristas alertan sobre los cuidados que tienen que tener los contribuyentes hasta que se aprueben las leyes en el Congreso.

"Los contribuyentes deberían esperen que salgan las leyes para saber qué seguridad jurídica van a tener", afirmó el CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, antes de sacar los dólares del colchón para realizar consumos y frente a la posibilidad de que haya un cambio de Gobierno en 2027.

Proyectos de Ley que la semana pasada, en conferencia de prensa, el Gobierno reconoció que aún no están listos. Ante la consulta de El Cronista a fuentes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no existió una respuesta sobre el momento en que se enviarán a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados.

"Cuando salgan el contribuyente pueda estar cómodo y evaluar si se siente seguro para sacar los dólares del colchón", sostuvo Litvin, sobre las modificaciones que se esperan en la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento.

Una postura que compartió el socio del Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti, quien sostuvo que si bien hoy hay un Poder Ejecutivo que dice que se va a tapar los ojos y no va a ver lo que está haciendo el contribuyente, no quiere decir que el estado no tenga las armas para aplastarte después.

"Hay leyes que tipifican el compartimiento de sacar los dólares del colchón como una evasión fiscal con un resorte de posibilidades de acción por parte del fisco, sanciones y hasta la Ley Penal Tributaria", marcó como también a la Cambiaria porque de hacerlo admitirías que los compraste en el mercado informal.

Así, hasta que salgan las modificaciones en las leyes, Ghirardotti recomendó para cuidado de los contribuyentes que los mismos gasten en los dólares del colchón en efectivo y en locales donde no se informe el consumo porque si son bienes registrables el estado lo puede saber.

"Hasta que no estén las modificaciones en las leyes no hay certeza para los contribuyentes de que los consumos con dólares del colchón no acarreen consecuencias nefastas si la ley no cambia o el Gobierno cambia de signo", marcó.

El juego de las provincias

Para la aprobación de las mismas, en palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno confía en el apoyo de los gobernadores dado que el aumento de los consumos con los dólares del colchón traería mayor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de Ingresos Brutos.

Hasta el momento según pudo saber este medio, el oficialismo no entabló negociaciones con los legisladores aliados para el tratamiento de los proyectos en el recinto . Aunque presuponen que lo hará el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, como también el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

El presidente Javier Milei junto con el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.

"Debería invitarse a las provincias a no molestar a quienes saquen los dólares del colchón. Porque en el último blanqueo de capitales la provincia de Buenos Aires no se adhirió", comentó Litvin, como un accionar que debe llevar a cabo el Gobierno Nacional.

En las últimas horas, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó la falta de claridad de los anuncios y remarcó que, pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes.

"No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa".

Ante este escenario de no cambios, Litvin remarcó que los contribuyentes que más expuestos quedarían ante los fiscos provinciales si sacan los dólares del colchón son los que pagan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB).