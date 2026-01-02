En esta noticia Dólares del blanqueo: por qué no impactarán en la economía

Desde el 1° de enero, los fondos de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) quedaron liberados sin necesidad de pagar impuestos. La gran pregunta es qué destino le darán los contribuyentes a esos dólares. ¿Se volcarán en la economía?

El Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743), conocido como el “blanqueo de capitales”, permitió a los argentinos regularizar sus activos mediante el pago del “impuesto especial de regularización”.

Este esquema contó con tres etapas. Según los detalles que brindó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la “tercera etapa” los interesados tenían tiempo de adherirse hasta el 7 de mayo de 2025 y, en ese caso, debían presentar la declaración jurada correspondiente antes del 6 de junio.

Sin embargo, quienes se sumaron en la última etapa debían abonar, en caso de superar los u$s 100.000, una alícuota de 15% sobre el excedente de ese monto.

“Cuando el monto total sea mayor a u$s 100.000, para no quedar sujeto a la retención del 5 % deberá continuar manteniendo esos fondos en las cuentas especiales o afectándolos a los destinos e inversiones autorizados por la norma, hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive“, detalló el fisco.

Luego de finalizar el proceso de adhesión, ARCA dio a conocer que los activos en cuentas CERA y ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) ascendían a los u$s 24.467 millones.

“Se registraron 343.037 cuentas. De las cuentas declaradas, 17.167 corresponden a cuentas en el exterior, incluyendo jurisdicciones como EE.UU., Uruguay, España y Suiza, con un monto de u$s 295.514.374″, precisaron.

Los capitales depositados en las CERA podían invertirse en:

Títulos públicos (nacionales, provinciales, municipales y de CABA); Acciones que coticen en la bolsa local; Obligaciones negociables; Fondos comunes de inversión; y Certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos para financiar a las MiPyME.

Asimismo, quienes se adhirieron también podían sumar proyectos inmobiliarios iniciados a partir de la vigencia del blanqueo o, en su defecto, aquellos con un grado de avance inferior al 50% de la finalización de la obra.

Los dólares blanqueados en la "tercera etapa" ya quedaron "liberados"

Ahora bien, ¿los u$s 24.467 millones que se “liberaron” el 1° de enero se volcarán en la economía? Por lo pronto, eso no parece viable en el corto plazo, según comentaron a El Cronista diferentes especialistas.

Lo primero que se debe mencionar es que gran parte de esos fondos ya está en la economía porque, en algunos casos, fueron destinados a inversiones en el mercado (sistema financiero local) y/o proyectos inmobiliarios, según los permisos que otorgó la ley.

“Creo que los que blanquearon y estaban bien asesorados o tenían educación financiera, ya habían invertido toda la cuenta CERA en las inversiones habilitadas. En este escenario, el 2 de enero puede haber algún retiro de fondos o solo cambiar de inversión”, explicó Mariano Ghirardotti, socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti.

Por el contrario, el experto considera que los inversores menos sofisticados -los de menor proporción- podrán retirar esos fondos e invertirlos en la economía, aunque “su impacto será imperceptible”.

Otro aspecto clave es qué cantidad de dinero quedó depositado en las cuentas CERA. “Creo que el saldo que efectivamente se libera a fin de año es bastante menos que u$s 20.000 millones”, estimó el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en la conferencia donde anunció los detalles sobre la nueva fase del régimen cambiario-monetario.

“El blanqueo de capitales se rige por un secreto fiscal que luego queda amparado por el secreto bancario (las cuentas CERA forman parte de este). Con lo cual, tener números es, en la práctica, imposible”, señaló Daniel Ricardo García, socio de LexTax Advisory. Hace algunas semanas, el Banco Central informó a este medio que “no tienen registro” sobre la cantidad de dinero depositado en las CERA.

Los especialistas consultados prevén que los fondos blanqueados no se volcarán de forma masiva en la economía

En el Gobierno creen que los capitales de libre disponibilidad no se volcarán en la economía. La mayor parte de los fondos permanecerá en el sistema financiero local.

“Las cuentas CERA son reservas brutas, depósitos que la gente tiene en el sistema bancario y que están reflejadas en nuestro balance, pero no tienen un impacto cambiario necesariamente”, agregó Bausili.

Por su parte, Mariano Sardans, CEO de FDI, una gerenciadora de activos y patrimonios con sede en Argentina y Uruguay, comentó a El Cronista que no hay mucho incentivo para que la gente retire esos dólares . “Gran parte del dinero que entró a las cuentas CERA está sin invertir. Muchos no hicieron nada con ese dinero porque, digamos, no son ‘sofisticados’ y no tienen un amplio conocimiento sobre lo que es una obligación negociable o un bono ”.

Y agregó: “No vemos indicios de que la gente retire los dólares cuando la mayoría blanqueó ese dinero que tenía guardado en la casa, ni siquiera en una caja de seguridad”.