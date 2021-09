Dólares, bonos, acciones y propiedades: en qué invierten y quiénes son los 10 ministros más ricos de Alberto

¿En qué invierten los funcionarios más ricos del gabinete de Alberto Fernández? Las últimas declaraciones juradas de patrimonio de 17 de los 21 ministros del Presidente fueron publicadas la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA), en medio de la crisis política más grande del Gobierno hasta el momento. Allí se detallan los movimientos de los funcionarios de las distintas carteras, ya sea tanto en dólares como en pesos.

Los ministros más y menos ricos: qué patrimonio declaró el Gabinete de Alberto

Desde propiedades hasta títulos de deuda nacional, casi todo el Gabinete nacional declaró para el período del 2020 inversiones que abultan su patrimonio ampliamente. Además, prácticamente todos los ministros poseen cajas de ahorro en dólares en las que informaron hasta u$s 134.000 (más de 11 millones de pesos) y ahorros en efectivo de la moneda extranjera.

El ministro que más declaró fue el titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens, con un patrimonio de $ 57.053.697 , un 44% más que un su último informe, mientras que última en la lista se encuentra Elizabeth Gómez Alcorta, con poco más de $ 4 millones declarados.

No obstante, no se conoce la información de todos los funcionarios: Jorge Taiana, ministro de Defensa, y Juan Zabaleta, de Desarrollo Social, aún no tienen información disponible en la OA mientras que de los cinco nuevos ministros que asumieron este lunes luego del amplio recambio ministerial con el que concluyó la crisis del oficialismo luego de su derrota en las PASO , solo tres poseen información basada en sus cargos anteriores.

Así ni el entrante jefe de Gabinete Juan Manzur, ni Julián Domínguez, nuevo titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, poseen información, aunque tienen un plazo de 30 días luego de su asunción para presentar una declaración ante la Oficina Anticorrupción.

Mientras tanto, del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y del titular de Educación, Jaime Perczyk, existen declaraciones realizadas bajo sus anteriores funciones , respectivamente: interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), secretario de Malvinas del Ministerio del Interior y secretario de Políticas Universitarias.

¿EN QUÉ INVIERTEN LOS 10 MINISTROS MÁS RICOS?

1. MATÍAS LAMMENS, MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES

Patrimonio declarado: $ 57.053.697

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, declaró para el 2020 un patrimonio total de algo más de $ 57 millones , con un crecimiento del 44% respecto al año anterior.

Sus inversiones más importantes, y las que mayor influencia tienen sobre su patrimonio, son la titularidad de un 75% y un 50% de las distribuidoras Ñuke Mapu y Payac respectivamente, las cuales solas suman un total de $ 35.306.138 , además de un crédito a favor que Lammens posee de parte de Ñuke Mapu de $ 1.651.016.

Por otro lado, el titular de la cartera de Turismo y Deportes también declaró un departamento en CABA junto a una cochera valuados en $ 2.433.502 . Además, Lammens informó una serie de cajas de ahorro y plazos fijos en pesos, sin ningún tipo de inversión en moneda extranjera.

2. EDUARDO "WADO" DE PEDRO, MINISTRO DEL INTERIOR

Patrimonio declarado: $ 46.908.399

Eduardo "Wado" de Pedro, titular de la cartera del Interior, es quién presentó un mayor crecimiento patrimonial respecto a lo declarado el año pasado con un aumento del 71% que se explica debido a la revaluación fiscal de un campo que posee en el partido de Mercedes, del que es oriundo.

Casi la mitad de su patrimonio proviene de su participación del 95% en la empresa agropecuaria Dos Luceros , la cual le supone $ 22 millones . Además, De Pedro heredó un campo de sus tíos, quienes lo criaron, valuado en $ 9 millones .

En cuanto a propiedades, además del campo "Wado" suma un local para alquiler en Mercedes de $ 1.2 millones y un departamento de 56 m2 también para alquiler ubicado en CABA, el cual vale $ 449.571. Ambos inmuebles los obtuvo de la venta de los bonos de indemnización que recibió por ser hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, otorgados por la Ley 24.411. De Pedro también declaró una casa propia en CABA valuada en $ 2.777.412.

Por otro lado, el ministro del Interior posee una participación del 25% ($ 2.420.081) en la empresa agropecuaria familiar Ustare S.A ., cuya titularidad comparte con tres primos, además de los $ 22 millones de Dos Luceros mencionados previamente y una empresa unipersonal valuada en $ 138.653.

Finalmente, De Pedro declaro dos cajas de ahorro en dólares que suman $ 1.092.41 1 (u$s 13.012) más u$s 1150 en efectivo , es decir, $ 96.542.

3. JORGE FERRARESI, MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

Patrimonio declarado: $ 41.622.117

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, declaró más de $ 41 millones con una variación del 50% respecto de su última información , con seis inmuebles entre Córdoba y el territorio bonaerense como sus principales activos, sumando $ 18.569.994 millones entre su propia casa en el partido de Avellaneda -del cual fue intendente- cuya titularidad posee en un 50% y está valuada en $ 5.723.667 , cuatro campos (uno con vivienda y tres sin) en Santa Rosa de Calamuchita , Córdoba, valuados entre $ 6.659.735 y $ 343.760 , y un terreno en Avellaneda con destino a inversión de $ 4.100.000.

Además, Ferraresi posee una participación del 34 y del 50% en la inmobiliaria Prociv S.A. y la constructora SAEK SRL. , respectivamente, lo que le suma $ 638.000 según lo declarado. También declaró un título público del 14% de Prociv por $ 252.000.

Por otro lado, informó poseer tres bonos locales entre los que suma $ 12.889.452 , además de dos títulos financieros por casi 1 millón de pesos : todo esto fue ingresado a su patrimonio durante el 2020. Finalmente, Ferraresi informó una caja de ahorro en dólares que le supone $ 4.645.299 .

4. CLAUDIO MORONI, MINISTRO DE TRABAJO

Patrimonio declarado: $ 32.481.439

Con un patrimonio de $ 32.481.439 , el ministro de Trabajo aumentó su declaración en un 45% respecto al último relevo y, además de poseer tres propiedades -dos casas y un departamento en CABA- valuadas en $ 533.119, $ 1.214.485 y $ 2.181.816, Moroni posee una obra de arte de $ 96.854.

No obstante, su mayor riqueza proviene de una serie de bonos públicos y títulos que explican unos $ 20,6 millones : el que mayor peso posee sobre su patrimonio es el bono de la República Argentina en dólares Step Up 2038 (AE38) , el cual le aporta $ 11.084.914, mientras que otros cuatro títulos nacionales suman poco más $ 8 millones . Además posee una caja de ahorro en moneda extranjera con u$s 30.093 ($ 2.526.377) .

5. ALEXIS GUERRERA, MINISTRO DE TRANSPORTE

Patrimonio declarado: $ 24.766.570

Alexis Guerrera, titular de Transporte quién asumió en abril de este año luego del deceso de Mario Meoni, declaró $ 24.766.570 ante la Oficina Anticorrupción , con un crecimiento del 47% de su patrimonio.

Los ocho inmuebles de los que Guerrera es titular en un 100% le aportan la mayor parte de su capital declarado: más de $ 9,3 millones entre siete departamentos ubicados en CABA y las localidades bonaerenses de General Pinto y Lincoln -cinco declarados para alquiler- y una casa también en Pinto. Además, 98.878 dólares en efectivo ($ 8.182.154) declarados como ahorros de toda su vida explican la otra gran parte de su patrimonio.

6. JUAN CABANDIÉ, MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Patrimonio declarado: $ 19.908.164

Juan Cabandié, titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró un patrimonio de $ 19.908.164 , un 27% más que en su última declaración. Su principal activo se trata de un crédito a favor con la constructora Erística S.A de $ 8.730.800 para la construcción de una unidad funcional en Av. San Martin al 1738.

También declaró 46.000 dólares en una caja de ahorro en moneda extranjera , es decir, más de 3,8 millones de pesos y dos inmuebles: una casa en el país cuya titularidad es del 56,66% y está valuada en $ 3.743.646, y un terreno en Rocha, Uruguay de 510 m2 por un precio de $ 1.259.250.

7. CARLA VIZZOTTI, MINISTRA DE SALUD

Patrimonio declarado: $ 17.999.573

La titular de la cartera de Salud información un patrimonio de $ 17.999.573 , un 54% más que en su última declaración bajo el título de Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.

La mayor parte del patrimonio de Vizzotti proviene de dos cajas de ahorro en dólares de u$s 13.1001 ($ 10.997.537) y u$s 3311 ($ 278.019) , las cuales suman más de $ 11 millón . Además, la ministra de Salud también declaró dos departamentos en CABA: su propio hogar, valuado en $ 360.973 y otro con destino a inversión de $ 2.235.516 .

8. TRISTÁN BAUER, MINISTRO DE CULTURA

Patrimonio declarado: $ 16.088.463

Bauer declaró para el 2020 un patrimonio de $ 16.088.463 que prácticamente se explica por completo gracias a u$s 172.600 que informó poseer en efectivo , a lo que se le suma una caja de ahorro en moneda extranjera con tan solo u$s 43,75 , informando así más de $ 14 millones. Cabe resaltar que el titular de Cultura no declaró propiedades , aunque sí indicó poseer dos automotores: uno de ellos un Renault Torino de colección del año 1974.

9. ANÍBAL FERNÁNDEZ, MINISTRO DE SEGURIDAD

Patrimonio declarado: $ 15.399.513

Aníbal Fernández, el entrante ministro de Seguridad que asumió este mismo lunes, declaró un patrimonio de $ 15.399.513 bajo el título de interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), su rol público anterior a su vuelta como ministro. Así, informó una variación del 23% respecto a lo presentado para el 2019.

Entre lo declarado Fernández indicó seis propiedades: además de su casa propia en Quilmes -de donde es oriundo- cuya titularidad posee en un 42,50% y su parte está valuada en $ 96.154 , el ahora ministro de Seguridad informó un departamento de $ 195.287 también en el partido bonaerense, junto a una cochera de $ 69.808 . También declaró un segundo departamento en CABA ($ 744.588) junto a una cochera ($ 68.579) y una baulera ($ 186.319).

Por otro lado, Fernández tiene acciones de John Deere por $ 3.593.700 y una caja de ahorro en dólares que le aportan $ 535.819.

10. GABRIEL KATOPODIS, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Patrimonio declarado: $ 12.759.277

Con un aumento del 33% de su patrimonio respecto al 2019, el titular de Obras Públicas declaró poseer $ 12.759.277 , con una caja de ahorro en dólares que explica la mitad de lo informado ante la Oficina Anticorrupción (OA): u$s 75.525 o $ 6.340.339 en moneda local , monto al que se suma un módico plazo fijo de 400 dólares ($ 33.580).