La relación del campo y el Gobierno: qué cambia con la vuelta de Domínguez

Este lunes a las 16 asume Julián Domínguez que vuelve a hacerse cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que hasta el viernes dirigía Luis Basterra. Desde el campo piden un cambio de orientación de las políticas que en el corto plazo resuelva el conflicto en torno a la intervención de las exportaciones de carne vacuna, aunque su principal duda es cuánto poder de decisión tendrá .

El Presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, adelantó a El Cronista: "Estamos expectantes de un cambio. No obstante desde CRA sabemos que un cambio de funcionario no va a solucionar las cosas si el Gobierno no cambia su visión del sector agropecuario . La clave de lo que ocurra va a estar en base a lo que le dejen hacer".

Y especificó: "Desde CRA vamos a elevar una nota lo más rápido posible pidiéndole al Ministro que restituya las exportaciones de carne lo antes que se pueda ".

En el sector hay consenso de que Julián Domínguez es una persona no sólo de gran trayectoria, sino con un amplio conocimiento del sector agropecuario. En su última gestión como ministro entre 2009 y 2011 lanzó el "Plan Estratégico Agroalimentario 2020" con políticas a mediano y largo plazo para ampliar la producción agropecuaria a 5 millones de toneladas de carne vacuna o 200 millones de toneladas de granos cosechados, pero no se llevó a cabo.

"Lo importante es que haya un cambio real de actitud del Gobierno hacia el sector , y que esté dispuesto y lo dejen tomar las decisiones para abordar los problemas que hoy tenemos, en el sector y en la sociedad y economía en general", sostuvo Elbio Laucírica, presidente interino de Coninagro.

Desde el sector de la agroindustria Gustavo Idígoras, presidente de la cámara argentina de la industria aceitera y miembro del Consejo Agroindustrial apuntó en diálogo con este medio: "Tiene una oportunidad para trabajar en políticas de mediano y largo plazo con el consejo agroindustrial, pero antes debe resolver temas de corto plazo como levantar las restricciones a la carne vacuna. Del lado de la agroindustria estaremos tratando de buscar la mejor política al diálogo y esperemos que el Gobierno cambie sus políticas sobre estos temas".

En la misma línea, la Mesa Agroalimentaria Argentina, compuesta por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), dijo que esperan que "en esta nueva etapa del Gobierno se puedan fortalecer las políticas públicas para el sector campesino, cooperativo y de pequeños y medianos productores, escuchando el mensaje de las PASO".