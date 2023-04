La agroindustria retomó el ingreso de divisas: cuánto se operó

En esta noticia Demoras

Programa sin cambios

Pasado el mediodía, a las 13:33 de este jueves, la agroindustria retomó la liquidación del dólar soja a $ 300, con una operación de u$s 18 millones. A las 13:58, otra transacción por u$s 46,2 millones confirmaba que las cerealeras volvían a darle ritmo al ingreso de divisas. La cifra, aunque lejana a los momentos de vitalidad del Programa de Incentivo Exportador, contrastaba con la parálisis del día previo, luego de que los exportadores le prometieran al Ministerio de Economía que hoy volvería la actividad.

La situación de fondo, sin embargo, no varió. Según fuentes de las cerealeras, los productores no venden soja a esta cotización. La tonelada cotiza, en pesos corrientes, a un precio similar al que regía durante el dólar soja 2, a fin de año, con cuatro meses de inflación y devaluación en el medio. La cosecha récord en Brasil desinfló los precios internacionales y eso frena las ventas de los productores, que esperan mejor precio por su stock, indicaron en el sector.

Tensión cambiaria, dólar agro e insumos: la inflación ya siente la "devaluación en cuotas"

Alberto Fernández y Massa se reunieron en la Quinta de Olivos

"Las empresas llevan ingresando divisas por u$s 1500 millones desde comienzos de mes, de los cuales u$s 1000 millones corresponden al dólar soja e ingresaron en carácter de prefinanciaciones y anticipos de exportación, como habitualmente sucede", informó la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) este miércoles.

Traducido, las grandes cerealeras cambiaron, la semana pasada u$s 1000 millones por pesos. El grueso de esas operaciones fueron entre el miércoles 12 y el lunes 17. Entre esos días, liquidaron u$s 962 millones y el Banco Central pudo sumar compras netas por u$s 467 millones.

El dólar soja 3 se frenó entre martes y miércoles y el Banco Central debió vender divisas, según Portfolio Personal.

Demoras

Según fuentes de las empresas, salieron a comprar soja con ese dinero, pero se encontraron con productores no dispuestos a vender . En parte, porque la sequía demoró la cosecha. Pero, sobre todo, porque no convalidan el precio internacional.

"La comercialización de soja se encuentra demorada por varias razones, pero sobre todo por cuestiones climáticas , por lo tanto el programa de compras de soja y registros de contratos de exportación de soja y productos derivados continua activo y las empresas van a estar trabajando hasta el día 31 de mayo", continuó Ciara.

La Secretaría de Agricultura atribuyó la demora en las liquidaciones a cuestiones de mercado que deberán negociar productores y exportadores. Si bien un paro portuario paralizó operaciones este miércoles, la industria sostuvo que no tuvo mucha incidencia en las negociaciones.

Programa sin cambios

El miércoles fue el primer día de "dólar soja", en sus tres ediciones, en el que no se registraron operaciones. Eso profundizó los rumores de todo tipo que circularon desde el lunes, en medio de la suba de las cotizaciones paralelas del dólar y la caída de los bonos. Las cerealeras desmintieron que pidieran cambios en el programa exportador, para llevar el dólar soja a $ 330. Sin embargo, convalidaron que el ruido político en torno al ministro y el programa económico "no ayuda".



Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en lo que va de esta tercera ventana exportadora ingresaron u$s 997 millones. El número contrasta con los u$s 1354 millones que habían entrado en igual cantidad de días hábiles durante el dólar soja 2. Y queda muy lejos de la ventana de septiembre, con ventas por u$s 3143 millones.

El dólar soja 3 viene a menor ritmo que sus antecesores, según la Bolsa de Comercio de Rosario..

Según Nicolás Sesnich, analista de la consultora especializada FyO, el programa exportador llegaría a liquidar unos 5 millones de toneladas, una cantidad similar a la del dólar soja 2. La consultora Equilibra estimó que ingresarían u$s 7000 millones por esa medida.