Dólar con suba del 60%, reservas e inflación: el sombrío pronóstico de Fundación Mediterránea para 2022

El dólar oficial podría saltar 60% para mediados de 2022, según Fundación Mediterránea. Es uno de los datos relevantes del más reciente informe sobre coyuntura y nivel de actividad publicado a través de su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). Según el análisis, diversos riesgos acechan la recuperación : aceleración inflacionaria, restricción a importaciones, desvío de crédito a favor del Estado.

"Es esperable que, en virtud del proceso electoral, el Gobierno apunte a redoblar estímulos por el lado de la demanda. Se discute un "paquete electoral" del orden de los $ 250.000 millones a ser aplicado entre lo que queda de octubre y la primera mitad de noviembre . Sin embargo, el riesgo para el nivel de actividad surge de la posible aceleración de la tasa de inflación, como derivación de sobreestímulos fiscales y monetarios", plantea.

"Obsérvese que el freno al PIB verificado en el segundo trimestre de este año fue precedido por una aceleración de la tasa de inflación, que alcanzó un promedio de 4,15% mensual entre enero y marzo de 2021 . Lamentablemente, ese tipo de guarismos puede volver, corregido y aumentado, hacia fin de este año, principios de 2022", señalan Jorge Vasconcelos y Guadalupe Gonzalez, autores del detallado informe.

En otro pasaje, advierten que "hay que tener en cuenta que, con el recurso contable de considerar a los DEG transferidos desde el FMI como un ingreso corriente más del Gobierno, y con el consiguiente reseteo de la cantidad de pesos que el Banco Central legalmente puede transferirle al Tesoro, se logró ampliar el margen de emisión desde unos $ 700.000 millones a un nuevo tope del orden de $ 1,2 millón de millones hasta fin de año ".

Y apuntan que "aunque no se utilizara esa facultad al límite, no sería sorprendente que el Gobierno terminara adicionando, en el cuarto trimestre, unos $ 250.000 millones de pesos a la emisión de origen fiscal verificada en el tercer trimestre, que se acercó a los $ 700.000 millones".

"Si a esto se agrega la emisión potencial generada por el pago de intereses de las Leliq y los pases , del orden de los $ 125.000 millones de pesos/mes, se tiene para este cuarto trimestre una cifra algo superior a $ 1,3 millón de millones, equivalente al 12,6% del PIB estimado para el período octubre-diciembre".

"El efecto rezagado de la emisión sobre la inflación se abrevia si la demanda de pesos comienza a caer, y la brecha cambiaria adelanta esa dinámica. Con reservas netas que se han reducido en u$s 3,4 mil millones entre junio y setiembre (excluyendo DEG), estas advertencias no tienen ni una pizca de exageración. Por eso es paradójico que a una economía trabada por el exceso de gasto público se la intente resetear con... más de lo mismo", dispara el reporte.

Y concluye: "No se trata sólo del paquete electoral en danza: lo que impacta es el proyecto de Presupuesto 2022. Obsérvese que el gasto primario del sector público nacional, que en 2019 había totalizado el equivalente a u$s 80,5 mil millones medido al tipo de cambio oficial, trepó este año a los 100 mil millones y se proyecta para 2022 en u$s 112,5 mil millones. Cifra que surge del presupuesto para el próximo año, con gastos estimados en $ 13,1 millón de millones de pesos y un tipo de cambio oficial promedio de $ 116,5 ($ 131 a fin de 2022)".

Los puntos clave del informe de Fundación Mediterránea



Con estimaciones preliminares, la variación del PIB del tercer trimestre, en la medición desestacionalizada, estaría más que compensando el guarismo negativo de 1,4 % del segundo trimestre . La desaceleración de la inflación influyó positivamente sobre el nivel de actividad, ya que del 4,15% promedio mensual del inicio de 2021 se ha pasado a un promedio mensual de 2,88% en la variación del IPC, midiendo el trimestre móvil con datos hasta agosto.





La recaudación de impuestos asociada al mercado interno mejoró en septiembre un 6,9% respecto de agosto en términos reales, en la serie desestacionalizada por IERAL. Con este dato, el promedio trimestral móvil pasa a terreno positivo (0,7%) en la comparación con el trimestre inmediato anterior. Además, si desde octubre en adelante la variación fuera cero, de todos modos el cuarto trimestre aportaría mejoras adicionales en términos estadísticos.





La normalización progresiva de actividades es un factor de primer orden en la dinámica de las cuentas nacionales: en mediciones hechas por IERAL se encontró que todavía en los primeros meses de 2021, aproximadamente un 30% de las actividades evolucionaban por debajo del promedio debido a las restricciones que subsistían para circular y trabajar.





Las presiones inflacionarias pueden retornar rápidamente: este cuarto trimestre, la emisión de origen fiscal y cuasifiscal podría alcanzar una cifra algo superior a 1,3 millón de millones de pesos, equivalente a 12,6% del PIB estimado para el período octubre-diciembre. Como referencia, en 2020, cuando se usó y abusó del recurso de la emisión, los pesos transferidos al Tesoro más los intereses de las Leliq llegaron al equivalente a 9,6% del PIB, fenómeno que explica buena parte de la inflación de 2021, en el persistente andarivel del 50 %.





De cara a fin de 2021, principios de 2022, haber retornado en este segundo semestre de 2021 al patrón de 2020 trae aparejados riesgos para la macroeconomía cualitativamente superiores a los experimentados hasta aquí. El efecto rezagado de la emisión sobre la inflación se abrevia si la demanda de pesos comienza a caer, y la brecha cambiaria adelanta esa dinámica .





Si las metas del Presupuesto 2022 se pudieran cumplir, entonces tendríamos que en tres años (de 2019 a 2022) el gasto primario en pesos se habría multiplicado por 3,25, pero el precio del dólar oficial sólo lo habría hecho por 2,33 (de 50,02 a 116,5 pesos). De replicar la trayectoria esperada para el gasto primario, a mediados de 2022 el dólar debería estar en torno a 162 pesos, un 39,5% por encima del valor presupuestado.





Para que la política fiscal no desestabilice el frente externo, el 2022 deberá "corregir" una de las dos variables: el gasto público o el tipo de cambio. Además del retorno de las presiones inflacionarias, la caída de las reservas del Central , que en su medición neta (incluyen oro, excluyen DEG) han pasado a 4,8 mil millones de dólares en el presente, desde más de 8,0 mil millones en junio, también amenaza la continuidad de la recuperación del nivel de actividad.





Por un lado, la escasez de reservas lleva a la intensificación de las restricciones a importar, lo que afecta a un gran número de actividades que utilizan insumos y partes de origen extranjero en su proceso productivo, o que directamente obligan a restringir las ventas de productos terminados al mercado (caso automotriz, con serias complicaciones en el funcionamiento de los planes de ahorro previo).





Por otro lado, la caída de las reservas podría llevar a un escenario en el que el Banco Central limite la venta de dólares para esterilizar pesos excedentes, recargando la tarea de retirar pesos del mercado sobre la colocación de Leliq y pases. Esto podría dar un impulso adicional a la trayectoria ascendente de los pasivos remunerados del BCRA, consolidando así la "competencia desleal" que sufre el sector privado en términos de acceso al crédito bancario. Los pasivos remunerados del Central se incrementaron un 48,9% entre enero y septiembre de este año, más que duplicando el ritmo de aumento del crédito al sector privado, que fue de 22,7% en igual período.