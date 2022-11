Dólar para importaciones: Massa dice que "todavía falta" sumar reservas, y se aleja el sueño de una "lluvia de divisas"

Las complicaciones para importar y la falta de dólares se apoderaron de la mayor parte de las conversaciones de la 28° Conferencia Industrial de la UIA, y el ministro de Economía, Sergio Massa, no pudo escaparle al tema.

El funcionario aseguró que durante su gestión se fortalecieron las reservas del Banco Central , aunque admitió que "el proceso de estabilización no terminó".

"El proceso de estabilización no terminó. Tenemos que ir en un sentido que nos permita acumular más reservas y avanzar un poco más en medidas que garanticen orden fiscal para mostrar austeridad. Vamos a avanzar en ese sentido. El orden fiscal y la acumulación de reservas son principios que deben estar gobierne quien gobierne", afirmó el ministro.

La traducción de esto, básicamente, es que -tal como informó El Cronista hace algunos días- las trabas a las importaciones se mantendrán durante algunos meses más , como mínimo hasta el arranque del segundo semestre del año que viene, ya con las elecciones muy cerca.

Festival de cautelares

Massa volvió a hacer referencia a el "festival de cautelares" que interpusieron muchas empresas para poder importar, lo que generó la salida de dólares, y apuntó que "no puede ser que un juez determine que es más importante importar un Maserati o tragamonedas que insumos para que una empresa pueda trabajar".

En este sentido, entre estas situaciones, a lo que se deben sumar la duplicación de pedidos, aparecieron importaciones pendientes por u$s 39.800 millones entre septiembre y fin de este año.

"En la medida en que cuidemos nuestros dólares y los pongamos a disposición para garantizar la producción y no para que algunos vivos cambien el avión dos veces por año, le podremos dar a la argentina un tono más industrial", afirmó el ministro.

Las restricciones que hoy rigen en el sector importador podrían ir aflojando -de a poco y en algún momento- en caso de que las reservas del Banco Central tomen un volumen importante, algo que no viene ocurriendo.

De hecho, este jueves la autoridad monetaria cerró una vez más con un saldo negativo de alrededor de u$s 95 millones por su intervención cambiaria, con lo cual acumula ventas netas por unos u$s 470 millones en lo que va de la semana y más de u$s 710 millones en las primeras ocho ruedas de noviembre.