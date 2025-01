Dólar: la razón por la que se aprecia el tipo de cambio, según el Gobierno

"El superávit fiscal aprecia el tipo de cambio", dijo el asesor del Ministerio de Economía y director del BICE, Felipe Núñez, en sus redes sociales, y abrió un debate sobre los motivos y sostenibilidad del valor del dólar.

Núñez explicó que dado que el Tesoro absorbe pesos a través del superávit fiscal, hay menor circulación de pesos, lo que deriva en una apreciación del tipo de cambio y agregó: "Cuando hablamos de un programa de estabilización con tres anclas, fiscal, monetaria y cambiaria; siempre resaltamos que el ancla cambiaria era endógena o, como me gusta decir a mí, fruto de las otras dos".

"Es decir, que si el ancla fiscal o el ancla monetaria (sostenida por la estrategia financiera del Tesoro) se hubiesen "desajustado", el ancla cambiaria hubiese dejado de ser consistente y, por ende, el BCRA no hubiese comprado la cantidad de reservas que compró", completó.

Por último, el también asesor y directora en el BCRA, Federico Furiase, explicó que dado el punto de partida de un tipo de cambio real ultra depreciado por desequilibrios macro y riesgos de hiperinflación, el superávit fiscal y la estrategia financiera del Tesoro apreciaron de manera endógena el tipo de cambio real de equilibrio por la absorción de pesos.

"La pendiente positiva y el desplome de tasas en la curva de rendimientos de bonos soberanos HD y la inversión de la curva de pesos tasa fija (con tightening en las tasas fijas en $ a 1 año de plazo) convalidan este proceso de apreciación real endógena, al reflejar mejora en las condiciones de acceso a los mercados internacionales de crédito en USD y en términos de baja de las expectativas de inflación", agregó Furiase.

La duda sobre esta explicación la planteó el economista de Outlier, Gabriel Caamaño, quien dijo que la baja del gasto público genera depreciación real porque hace que la inflación no transable baje más rápido que la transable, pero que en este esquema, el crawling peg puso los transables como ancla para acelerar la desinflación.

"Entonces, el orden se invierte y en todo caso la baja del gasto público ayuda a que la apreciación real sea menor de lo que hubiera sido sin eso. La principal razón de la apreciación real es que estabilizaste, en parte, con ancla cambiaria. Es decir, lejos de buscar minimizar la ineludible apreciación real, la usaste de punta de lanza para acelerar el proceso", agregó.

Sobre esta apreciación, desde el Ministerio de Economía señalaron que si bien es verdad que la apreciación es producto de la estabilización macro, la misma "es principalmente consecuencia del superávit fiscal, de la estrategia financiera del Tesoro y del ancla monetaria (absorción del excedente de pesos) resultante. El ancla cambiaria sólo fue efectiva porque existió todo ese orden fiscal y monetario. Por eso, en paralelo con la apreciación cambiaria se desplomó la inflación, el riesgo país, la brecha cambiaria y el BCRA siguió comprando dólares en el MULC".

Tomás Canosa, coordinador del área de Economía de Fundar, agregó que en la explicación no se hace hincapié en las regulaciones cambiarias vigentes que contienen el tipo de cambio. "El cepo es una variable central que explica que la brecha siga baja, producto de políticas fiscales, baja de inflación, pero manteniendo una parte importante de restricciones cambiarias, que cambiaron en pequeñas dosis".

Martín Kalos, director de Epyca Consultores, explicó que la apreciación del tipo de cambio se dio a raíz de la estabilización, dada por la corrección del déficit, pero que también fue gracias a la intervención en los mercados "en niveles nunca antes vistos en la historia reciente".

Además, Kalos agregó: "El tipo de cambio se sostiene con una tasa de devaluación fija del 2%, no porque sea una tasa que el mercado dispone, sino porque la regula el Gobierno".

Sobre el tipo de cambio paralelo, señaló: "El gobierno de manera directa dijo que iba a aplicar u$s 3.000 millones a intervenir en los paralelos y de manera indirecta con el blend vuelva el 20% de las exportaciones de bienes a los paralelos, esa es una forma de intervención fenomenal de más de u$s 15 mil millones en el año".

"Hay algo de razón en el argumento gubernamental, pero hay otro enorme que decide ignorar", concluyó Kalos.

Las dudas por el precio

La duda que subyace a la discusión es la sostenibilidad del tipo de cambio actual.

En este sentido, Caamaño señaló en sus redes sociales: "Salen a decir cualquiera y ponerse en evidencia por no aceptar los riesgos y desafíos que asumieron. El desafío ahora es meter las reformas y ajustes a una velocidad consistente con la apreciación real que se produjo. Si el contexto externo juega en contra, la velocidad necesaria es mayor. Si las reformas y ajustes no van a velocidad consistente y lo externo no ayuda, lo que no ajuste por precio, ajustará por cantidad y si ese ajuste es muy grande, al final, va a terminar ajustando por precio. Eso ya lo vivimos".

En el mismo sentido, Kalos señaló que hoy el tipo de cambio real está en su momento más apreciado desde la salida de la convertibilidad, con perspectivas de apreciarse más.

"Está claro que este no es un tipo de cambio real sostenible", subrayó y cuestionó sobre qué pasaría si se levanta el cepo.

Otra arista que agregó es que Argentina perdió productividad en los últimos 30 años, por lo que "esa caída en la productividad que tiene que ver con falta de infraestructura, problemas logísticos, impositivos, entre otros, por lo que el tipo de cambio real que precisa Argentina para ser competitiva sería superior".

Canosa consideró que el Gobierno intenta encontrar justificaciones de que el tipo de cambio es sostenible y de que en otros momentos no lo era, "que esta vez la apreciación es distinta y va a tener un desenlace distinto".

"La película es lo preocupante: con un tipo de cambio apreciado, si se profundiza como ya adelantó el Gobierno y Brasil sigue devaluando, va a ser un punto crítico", concluyó Canosa.