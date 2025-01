El BCRA compró más dólares y las reservas subieron a máximos en año y medio

El Banco Central compró este martes u$s 33 millones en el mercado oficial de cambios y las reservas internacionales brutas anotaron un incremento diario de u$s 100 millones hasta ubicarse en u$s 32.904 millones, el nivel más alto en año y medio.

Así, las tenencias brutas del Central quedaron muy cerca de la barrera de los u$s 33.000 millones, nivel del que cayeron a principios de junio de 2023, aunque en a finales de esta semana registrarán una caída por el pago de amortización e intereses de los bonos de la deuda en dólares.

Con las compras de este martes, la autoridad monetaria acumula un saldo positivo de u$s 338 millones, luego de los u$s 904 millones que sumó en el mes previo.

El resultado positivo se dio en una jornada en la que el volumen operado de contado fue de u$s 242,6 millones y el Banco Central dispuso otro incremento de $ 0,5 para el tipo de cambio oficial mayorista, que avanzó hasta 1036 pesos.

Por otro lado, los dólares financieros operaron estables. Las cotizaciones del MEP a través del bono GD30 y CCL mediante Cedear finalizaron la jornada casi sin variación, en $ 1164 y $ 1185, respectivamente. El dólar blue, en tanto, registró subió 0,8% y se negoció en $ 1195 en la punta de compra y $ 1215 en la de venta.