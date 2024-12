Dieron de alta a Guillermo Francos: qué dijo el funcionario sobre su estado de salud

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió el alta este sábado de la clínica La Sagrada Familia en el barrio porteño de Belgrano, luego de haber sido internado en la madrugada del viernes para realizarse estudios de rutina.

En declaraciones radiales, el funcionario explicó los motivos para hacerse los controles y señaló cómo está de salud.

"Estoy bien de salud. Me tuve que hacer unos chequeos por un incidente que tuve hace un tiempo. Mi médico me pidió que me haga unos chequeos, pero está todo bien", expresó en una entrevista por Radio Mitre.

"Estoy en mi casa dado de alta. Me fui a realizar estudios que estaban programados", añadió y confirmó que retomará sus actividades habituales al frente del Gabinete la próxima semana.

Según el parte médico oficial, el referente oficialista tuvo que ser atendido como parte de un control clínico y neurológico.

Francos ingresó luego de presentar un 'cuadro intestinal agudo' que le causó una loptimia, un episodio de pérdida temporal de conocimiento debido a un dolor intenso.

Guillermo Francos recibió el alta médica este sábado

El antecedente de septiembre

Esta fue la segunda internación que tuvo el funcionario en lo que va del año, dado que, a principios de septiembre, debió ser ingresado al mismo nosocomio luego de sufrir un cuadro gastrointestinal que derivó en una lipotimia.

El funcionario de 74 años estuvo dos días en observación mientras le realizaban los estudios pertinentes. A pesar del episodio, se recuperó favorablemente y recibió el alta médica el lunes 9 de septiembre.

En aquella oportunidad, el titular de ministros fue ingresado en el Hospital de Pacheco para luego ser derivado a la clínica Sagrada Familia.

El episodio sufrido por Francos tuvo lugar en el marco de su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados.