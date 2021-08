Diego Santilli: "Tenemos que ir votar y decirle basta a un gobierno que no escucha y no se hace cargo de los problemas"

Diego Santilli, precandidato a diputado nacional de Juntos, recorrió la ciudad de Chacabuco donde conversó con los vecinos y llamó a votar pensando "la argentina que queremos, el país que soñamos, sin violencia, sin enemigos, y con menos impuestos", declaró. Ayer estuvo en Junín y Chivilicoy.

"El 12 de septiembre a la noche vamos a estar juntos luchando para resolver los problemas de la gente", sostuvo sobre el resultado que habrá después de competencia contra Facundo Manes. "Tenemos que ir votar el 12 de septiembre y decirle basta a un gobierno que no escucha y no se hace cargo de los problemas", sintetizó.

Sobre los impuestos y la coparticipación de la Provincia, el Santilli fue tajante: "defiendo la Constitución, los derechos no se vulneran con decretos. Buenos Aires genera el 40% del PIB y recibe el 22%, vamos a ir por una nueva ley de coparticipación", adelantó.

Frente a las críticas vertidas por el jefe de Ganinete bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo: "no somos todos lo mismo, no nos comparemos con las personas que hacen lo que no deben hacer".

Consultado sobre el video viral de la docente discutiendo con un alumno días atrás y las declaraciones posteriores del presidente Alberto Fernández, Santilli aclaró su malestar: "que el presidente salga a decir que eso era un debate y una forma de abrir la cabeza está mal; la sociedad está harta, no quiere ver dirigentes gritándose y los docentes están para enseñar con vocación y armonía", declaró.