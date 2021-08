Día para cobrar Tarjeta Alimentar: con tu DNI, consultá si cobrás $12.000 este viernes

Desde el Gobierno han confirmado que no se está pensando en la cuarta entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4) que ayudó a todas las familias argentinas en los primeros meses de pandemia , sin embargo, desde ese entonces se han lanzado nuevos beneficios para seguir acompañando al sector más vulnerable de la sociedad en términos económicos.

Los descuentos, el bono extra de pago único para jubilados y pensionados de $5000 y el nuevo grupo sumado a la Tarjeta Alimentar - las madres con 7 hijos o más que sean titulares de la Pensión No Contributiva ( PNC ) - han sido una de soluciones fundamentales que se otorgan desde la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSeS ) en el último tiempo.

TARJETA ALIMENTAR: QUÉ ES

La Tarjeta Alimentar fue implementada por el Gobierno a través del organismo que dirige Fernanda Raverta - ANSeS - como parte del Plan Argentina Contra el Hambre donde un gran grupo de personas cobran un monto de dinero de manera mensual para la compra exclusiva de alimentos .

El objetivo principal de está política complementaria es garantizar el acceso a la canasta básica y la alimentación saludable a toda la población argentina.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar está dirigida para titulares de distintos programas sociales, es por esta razón que no se debe realizar ningún trámite para poder ser parte de la misma - su implementación se da de manera automática con los datos que hay en el sistema -.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo/a con hijos/as de hasta 14 años inclusive.

con hijos/as de hasta 14 años inclusive. Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

para Protección Social. Quienes cobren Asignación Universal por Hijo/a por una persona con discapacidad sin límite de edad.

sin límite de edad. Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas , este grupo fue el último en insertarse en dicho plan y lo confirmó el ministro de Desarrollo Social de ese entonces, Daniel Arroyo, antes de terminar con su puesto a través de una entrevista televisiva.

CUÁNTO DINERO SE COBRA POR LA TARJETA ALIMENTAR

El monto de dinero que van a recibir los grupos mencionados anteriormente va a variar según la cantidad de hijos por la que estén recibiendo el beneficio económico de ANSeS.

Por la Asignación por Embarazo: $6000 mensuales.

mensuales. Por la Asignación Universal por Hijo (AUH) por un hijo: $6000 por mes.

por mes. Por dos hijos: $9000 por mes.

por mes. Por 3 hijos o más: $12.000 por mes.

por mes. Por las Pensiones No Contributivas con 7 hijos o más: $12.000 por mes.

CALENDARIO AGOSTO 2021: CUÁNDO COBRAN POR LA TARJETA ALIMENTAR

El calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar se rige por un factor fundamental, el plástico.

Quienes tienen el plástico a disposición van a cobrar, como todos los meses del año, el tercer viernes del mes. Es decir, este viernes 20 de agosto.

Por otro lado, quienes no tengan el plástico van a tener que esperar los últimos días del mes donde el organismo confirme las fechas.

QUÉ PUEDO HACER SI NO ME DEPOSITARON EL DINERO

El dinero por la Tarjeta Alimentar se va a depositar en la cuenta bancaria que esté registrada en el sistema, en el caso de que al usuario no le haya llegado el dinero correspondiente en la fecha de cobro puede realizar su consulta mediante los medios de contacto como la línea gratuita 130 .

De todos modos, se recomienda esperar hasta los últimos días del mes ya que puede llegar a pasar que se retrasen algunos pagos por parte de ANSeS .