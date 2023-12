Devaluación, impuestos e importaciones: qué va a pasar con la nafta en el Gobierno de Milei

Antes del final del gobierno de Alberto Fernández y en la previa a una de las devaluaciones más anticipadas de la historia, las petroleras aumentaron hasta 30% los precios de los combustibles . El objetivo de las refinadoras YPF, Raízen (Shell), Axion y Trafigura (Puma) fue adelantarse a la suba del dólar oficial que sobrevendrá en la primera semana de presidencia de Javier Milei y recomponer todo el atraso que acumularon la nafta y el gasoil desde mediados de 2022 , cuando empezaron a caer los márgenes brutos de su negocio.

No obstante, los directivos de las empresas advierten que la devaluación del peso volverá a atrasar sus precios en relación a las paridades de importación (import parity), que es la forma en que se mide si la venta de combustibles importados, como el gasoil premium, arroja pérdida o ganancia.

En la Ciudad de Buenos Aires, los precios de la nafta súper de YPF -la red de estaciones de servicio que comercializa más barato- quedaron en $ 404 por litro, equivalente a 1,05 dólar oficial mayorista hasta el jueves pasado, luego de una microdevaluación que negó oficialmente el Banco Central (BCRA); la premium, $ 499 (u$s 1,30); el gasoil, $ 431 (u$s 1,12); y el diesel premium, mayormente importado, a $ 543 (u$s 1,41).

Los aumentos de los combustibles acumulados en el 2023 alcanzan el 167%, 168%, 166% y 145%, respectivamente, casi todos por encima de una inflación que en los primeros once meses del año habría sumado cerca de 150%.

Precios de la nafta y el gasoil en Argentina

Después de varios meses de tener los combustibles entre los más baratos de América Latina, ahora los valores en Argentina están por encima del resto de sus pares de la región, con excepción de Brasil, Chile, México y Uruguay, siempre medido a tipo de cambio oficial ; la ecuación cambia con el tipo de cambio financiero libre, caso en el que Argentina estaría entre los 10 países más baratos del mundo.

Actualmente, las refinadoras le compran el petróleo crudo tipo "Medanito" (de Neuquén) a las productoras a un valor cercano a los 58 dólares, cuando el precio internacional neto de retenciones y descuentos rondaría los u$s 70 por barril. La consultora Economía & Energía, de Nicolás Arceo, simuló en octubre un escenario en el que los precios promedio de los combustibles podrían trepar a entre $ 833 y $ 943 si suben los costos reconocidos a la cadena de producción y el dólar oficial llega a $ 750 .

La nafta podría subir a más de $ 900 por litro a la brevedad

En tanto, los impuestos a los combustibles mantienen un atraso de $ 70 por litro , por la decisión del Gobierno anterior de congelar su actualización trimestral. De no mediar cambios en la normativa vigente, en febrero de 2024 se debería aplicar esa suba, que ayudaría al Tesoro nacional a recaudar el equivalente en pesos a unos 200 millones de dólares por mes, o aproximadamente una décima parte del mega ajuste de 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) que quiere hacer el nuevo presidente.

Según la web todohidrocarburos.com, del consultor y ex subsecretario de Combustibles Alberto Fiandesio, los márgenes brutos de refinación de la nafta estaban en octubre en torno a los 11 centavos de dólar por litro y se encuentran por debajo del promedio histórico, mientras que en el gasoil están por encima del promedio.