Deuda en dólares: el próximo vencimiento que preocupa a los bonistas y qué cubre el FMI

El próximo 9 de julio el Tesoro deberá afrontar un nuevo pago de intereses a los bonistas reestructurados del canje de deuda de 2020. Y los tenedores de los títulos mostraron su inquietud con un nuevo reclamo en redes sociales, donde demandaron un plan de estabilización.

En julio, habrá que pagar u$s 1000 millones en cupones de bonos a los acreedores del canje. En ese marco, el Exchange Bondholder Group que asesora Dennis Hranitzky, un abogado que trabajó con Paul Singer en Elliott Management, cuestionó las últimas medidas del Gobierno.

"Argentina tiene credibilidad cero. No hay tasa de interés ni política de intervención, control de precios o estímulo al consumo que funcione en estas circunstancias", indicaron los acreedores en redes sociales.

Tras las medidas anunciadas el fin de semana, los bonistas incluso aventuraron su propio programa económico, con un alto costo que traería aparejado un alto costo social, aunque no lo explicitaron. "La solución es un plan de estabilización: déficit cero, devaluación y tipo de cambio libre ".

Se trata de un plan que excede hasta las propuestas más osadas de la oposición, que reconoce que no se puede desarmar el cepo de la noche a la mañana.



La discusión con el FMI

En el mientras tanto, el Gobierno sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales para sumar reservas antes de fin de junio.

Los desembolsos que restan por parte del Fondo para el año suman u$s 10.800 millones pero el Gobierno deberá cubrir u$s 11.300 millones en total. "Salvo que eso venga con nuevo financiamiento, no cambiará mucho las cosas", advirtieron desde 1816.

Los giros del FMI este año pasaron a dejar de representar el total de vencimientos y Argentina debe conseguir el adicional, algo que se complicó tras la caída de los ingresos por sequía, que la consultora 1816 estima en unos u$s 18.500 millones sin contar el trigo.



Los desembolsos volverán a mermar en 2024, mientras que se espera que a partir de 2025 el país obtenga financiamiento para hacer frente a los pagos del programa de Facilidades Extendidas (EFF).