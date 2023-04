Juicios perdidos y caída de reservas golpearon a los bonos de la deuda

La performance de los bonos de la deuda argentina, que tuvieron hoy una nueva caída de hasta 5%, habría recogido los temores de inversores luego del fallo contra el país logrado por bonistas en Londres así como por la disminución de las reservas del Banco Central.

En momentos en que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaba un programa para incentivar la liquidación de exportaciones del campo y de las economías regionales para fortalecer las reservas afectadas por la falta de ingresos por la sequía, los bonos cayeron de 2% a 5% en sus diversas variantes.

A la vez, el BCRA volvió a vender dólares, en esta ocasión u$s 110 millones, acumulando 23 jornadas seguidas de ventas y acumula saldos negativos con el mercado por u$s 3300 millones en lo que va 2023.

Los bonos se desploman 5%: cuales son las causas que justifican la fuerte caída



Deuda: Argentina perdió otro juicio y deberá pagar 1330 millones de euros a bonistas







A juicio de los inversores, esta dinámica de las reservas reduce los márgenes de maniobra de la Argentina y el mercado mira de reojo a julio, cuando vencerán u$s 1050 millones de cupones de bonos, tanto globales como bonares, según pudo recoger El Cronista.

Los inversores y analistas plantean la necesidad de un giro en la política de acumulación de divisas. Hoy mismo las reservas netas calculadas por el FMI se ubican en niveles de u$s 2000 millones, lo cual las deja en niveles críticos. Sin embargo, los analistas ven a un Gobierno que buscará no arriesgar en esos vencimientos, a la vez que buscará instrumentar un abanico de opciones de política.

Julio Calcagnino, team líder de TSA Bursátil, puso como ejemplo el reciente downgrade de la calificación crediticia de S&P Global Ratings a la deuda de largo plazo en moneda extranjera de Argentina a CCC- desde CCC+.

"La calificación implica una calidad crediticia muy pobre y la posibilidad de algún tipo de impago. También, el FMI reitera que de la deuda es sostenible, pero con baja probabilidad. Teniendo en cuenta estos datos de público conocimiento, es difícil poder asegurar completamente el cumplimiento de todos los flujos de fondos de los títulos soberanos", detalló.

Además, alertó que con las reservas netas estimadas entre los u$s 2300 millones a u$s 3200 millones, y dado que las tenencias intra sector público no son materiales, enfrentar cupones por más de u$s 1000 millones implicaría deshacerse entre un tercio o la mitad del actual stock de deuda.

Buscando el giro de 180 grados

Para evitar un mayor stress, el Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un paquete de medidas para lograr un fortalecimiento de las reservas.

El nuevo programa de incremento exportador, con un tipo de cambio de $ 300 para la soja y sus derivados, estará vigente entre el próximo lunes 8 de abril y el 31 de mayo. Habrá otro para economías regionales hasta el 30 de agosto.

Como parte del "incentivo" para ingresar divisas, quienes no liquiden exportaciones verán bloqueado los CUIT de la compañía y de sus directivos, y no podrán acceder al MULC.

Para Adrían Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, la evolución reciente de las reservas netas despertó inquietud en más de un inversor sobre los pagos de julio, pero su expectativa es que se concreten.

"El equipo económico va a tratar de compensar el impacto de la sequía con restricciones a las importaciones, esquemas de tipos de cambio diferenciales y mecanismos que permitan postergar los pagos de importaciones como puede ser la acumulación de deuda comercial o la utilización del swap de monedas con China" (Yarde Buller)

"En los próximos meses el equipo económico va a tratar de compensar el impacto de la sequía con restricciones a las importaciones, esquemas de tipos de cambio diferenciales y mecanismos que permitan postergar los pagos de importaciones como puede ser la acumulación de deuda comercial o la utilización del swap de monedas con China", dijo.

Las dudas en la caída de la deuda



Existe una correlación elevada entre el stock de reservas y el precio de los bonos. El mercado estaría vislumbrando que existen menos recursos en las arcas del BCRA y se debilita la capacidad de pago de la Argentina.

Para los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el reciente declive de la deuda en dólares se vio acompañada por el descenso de las reservas netas, las cuales denotan un fiel reflejo de la debilidad interna.

"Teniendo en cuenta que el cupón de julio de los bonos en dólares representará una salida de u$s 1050 millones, cualquier medida que tenga el fin de engrosar las reservas del BCRA, generará un alivio momentáneo en el panorama de corto plazo", comentaron.



La caída del precio de los bonos elevó la probabilidad implícita de un evento crediticio al 98% a cuatro años.

Mauro Mazza, research de Bull Market Brokers, cree también que en el precio juega en contra los juicios que acaba de perder la Argentina en juzgados internacionales -estatización de YPF en Nueva York y manipulación de cifras de crecimiento del PBI en Londres-, lo cual complica aún más a la salud de la deuda.

La pérdida del juicio golpean a los bonos ya que hoy la deuda se desplomaba con pérdidas mayores al cinco por ciento.



Con las bajas de hoy, los globales muestran pérdidas de entre 23% y 25% desde los máximos de febrero pasado, momento en el cual el Gobierno anunciaba el programa de compras de bonos por u$s 1000 millones.

A la vez, en el acumulado del año, todos los tramos de la curva registran pérdidas de hasta 6,9 por ciento.

Los analistas del mercado justifican a la baja actual en la deuda tanto por la mala racha en las reservas, así como también por los juicios perdidos de Argentina en tribunales internacionales.

Argentina perdió este miércoles una demanda en Londres frente a cuatro hedge funds y deberá pagar 1330 millones de euros correspondientes a la demanda por manipulación de las cifras de evolución del PBI de la Argentina en 2013, comúnmente conocidos como "cupones PBI".

Según Reuters, la demanda fue interpuesta en 2019 ante el Tribunal Superior de Londres por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que reclamaron una indemnización de hasta 643 millones de euros.

"Lo que nos preocupa del fallo reciente es que esto es solamente la pata en euros. Lo más preocupante sería la pata en dólares, que se activa a fin de año. En euros la suma de pago es de 1334 millones más intereses más 643 millones. Todo esto a pagar a bonistas privados. En Nueva York la causa continuará con Loretta Preska, que también tiene al fondo Aurelius demandándonos", comentó Mazza.

Además, el research de Bullmarket brokers aclaró que la probabilidad de este pago en este juicio hoy es alta.

"Si la Argentina no paga, tendrá una cacería ya este año con algún activos argentinos pudiendo ser incautado. Esto es un revival de 2014 y 2015. Creemos que Massa intentará pagar esto y no entrará en el ataque barato", acotó Mazza.