El PRO le hizo un último gesto a Milei y le pide que le devuelvan el favor con dos leyes clave

Convocada por Mauricio Macri, la Mesa Ejecutiva del PRO definió este lunes que el bloque amarillo no dará quórum para la sesión que se convocó para mañana en la Cámara de Diputados, en donde se tratarán la flexibilización de los rechazos a los DNU de Javier Milei y el volteo al DNU 846/24, que autoriza al Ejecutivo a canjear deuda extranjera sin necesidad de pasar por el Congreso .

" Como es una sesión extraordinaria no vamos a dar quórum. No vamos a acompañar ninguna de las medidas que el kirchnerismo busca debilitar al Gobierno. Esto es darle gobernabilidad al Gobierno ", afirmó el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, al salir de la reunión hecha esta tarde en la sede partidaria.

Al finalizar ese encuentro, los dirigentes del PRO comunicaron que mañana a las 9 de la mañana habrá una reunión en Casa Rosada con el Presidente de la Nación y altos funcionarios del Gabinete para poder avanzar en una media sanción del Presupuesto 2025. Desde Casa de Gobierno no confirmaron la cita aún.

Días antes mucho se hablaba de que Macri especulaba con soltarle la mano al Gobierno y darle libertad de acción a sus legisladores para que puedan votar junto a Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales de Democracia; los tres bloques que pidieron la sesión extraordinaria de mañana. Aquello no ocurrió.

Sin embargo, los dirigentes del PRO pidieron a cambio dos gestos de parte del Gobierno: que se trate la Ley de Democratización sindical (proyecto presentado por el radical Martín Tetaz y que busca que no haya reelección indefinida en los gremios, prohíbe la cuota solidaria y "democratiza" las obras sociales, entre otras medidas); y que se haga una sesión especial para la semana próxima, para tratar y aprobar la Ley de Ficha Limpia .

Cerca de Milei no se apuraron en definir que están de acuerdos con avanzar con el apuro por Ficha Limpia, pero que no está en los planes darle vía libre a el proyecto que apunta a los sindicatos. "No existe eso para nosotros", afirmó un alto colaborador presidencial. Justamente, los operadores políticos del gobierno se habían comprometido con la CGT en no tratar eso por este año para no acrecentar la tensión política con ellos.

En la reunión estuvieron el presidente partidario, Mauricio Macri; el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti; los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); los diputados nacionales Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal; el asesor Fernando De Andreis.

Negociaciones contrarreloj

Y es que quedan menos de 20 días para que termine el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y el oficialismo de La Libertad Avanza se pone como tarea central conseguir avanzar con la aprobación del Presupuesto 2025. El objetivo es que sea antes de que termine noviembre, algo que por los tiempos que se manejan parece complicarse cada vez más.

En la conducción de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, son claros: " Nosotros ahora solo estamos enfocados en el Presupuesto ". Las demás propuestas que han quedado en el tintero deberán pasar para cuando se inicie el próximo período legislativo -el 1 de marzo de 2025- o movilizados por bloques aliados.

Desde el vamos, en el Gobierno Nacional consideran que precisa un proyecto de presupuesto para darles mayor certidumbre a los mercados financieros y al círculo rojo de que hay un gasto planificado que tiene consenso con los actores políticos opositores. En caso contrario, afirman que el déficit cero estará garantizado y que, incluso, tendrán mayor discrecionalidad para la modificación de los fondos .

Desde el Gobierno indican que el objetivo de déficit cero se mantendrá cualquiera sea el escenario por el Presupuesto

La semana pasada hubo una señal negativa en las reuniones cuando se canceló una de las reuniones de la Comisión de Presupuesto, en donde iba a ir a exponer la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano. Por el momento, no hay una fecha estimada en la que se puedan reanudar las tratativas y todas las conversaciones que suceden con jefes de bloque y gobernadores se dan en la informalidad.

Había quienes especulaban que si se prorrogaba esa sesión se podía insertar alguna reunión que tendiera a avanzar con el Presupuesto. La reunión de Milei con diputados del PRO tendería a contribuir a eso.

El Presidente ya se reunió con los cuatro gobernadores aliados (Tucumán, Salta, Catamarca y Misiones), los cinco vinculados al PRO y los otros cinco pertenecientes a la UCR. Cerca de Milei no descartaban que por estos días no se pudiera producir una nueva audiencia con quienes no pertenecen a Unión por la Patria, como Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), entre otros.

Una de las razones que daban en Balcarce 50 para que estos acompañaran el Presupuesto es que, así, tomarían en cuenta los pedidos que estos les fueron haciendo en los distintos diálogos que tuvieron con los operadores políticos libertarios.

Ejemplo de las leyes a ser movilizadas por otros bloques es el proyecto de Ficha Limpia, que ya tiene dictamen en la Cámara baja y espera a una próxima sesión para su tratamiento . La iniciativa le impide la candidatura electoral a quienes tengan una condena firme, algo que alude directamente al caso de Cristina Kirchner, que según trascendió esta semana la Cámara de Casación hará efectiva su condena por la Causa Vialidad.

El PRO promueve la aprobación de ese proyecto lo antes posible para que esa normativa quede efectiva para antes de las elecciones legislativas del año próximo. "Deberán responder ellos", responden desde LLA. Las necesidades de ambos bloques se tocan por diferentes puntos.