Hacienda no perdona: a partir de ahora, hay que declarar los pagos con tarjeta si superan esta cantidad (foto: archivo).

En esta noticia Deuda con tarjeta: qué dice el proyecto que busca aliviar la carga de las familias

El sobreendeudamiento familiar se convirtió en uno de los principales problemas de la economía cotidiana en Argentina. Jubilados, trabajadores y monotributistas recurren cada vez más a tarjetas, fintech y créditos no bancarios para pagar alimentos y servicios, muchas veces con tasas usurarias que los hunden aún más.

Según un reciente informe del Banco Central (BCRA), la mora en familias escaló en septiembre hasta 7,3%, debido a las volatilidad de las tasas de interés y alcanzó su nivel más alto desde 2018. Se trata del dato más alto en toda la región.

En ese contexto, un proyecto de ley busca frenar el creciente fenómeno de hogares que recurren a préstamos con intereses cada vez más altos para cubrir necesidades básicas.

Deuda con tarjeta: qué dice el proyecto que busca aliviar la carga de las familias

El texto ya fue presentado en el Congreso y cuenta con la firma de diputados de distintos bloques, entre los que está el legislador de Unión por la Patria Guillermo Michel. En diálogo por Radio con Vos, Michel sostuvo que la iniciativa propone usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar créditos directos a tasas razonables y permitir que las familias cancelen deudas abusivas.

“Lo que buscamos es que los jubilados de la mínima, monotributistas de las categorías más bajas y empleados con ingresos de hasta seis salarios mínimos vital y móvil puedan tomar un crédito directo de hasta $ 1,5 millones”, explicó.

El sobreendeudamiento familiar se convirtió en uno de los principales problemas de la economía cotidiana en Argentina. (Fuente: Shutterstock)

El diputado aclaró que el objetivo no es que el FGS pierda dinero, sino que gane a través de una tasa razonable (TNA más 10 puntos). “Le vamos a hacer ganar plata con una tasa de mercado que no ahogue financieramente a la gente”, aseguró el diputado.

Un aspecto clave de la propuesta es su mecanismo de control para evitar que el dinero se desvíe . Michel precisó que el trámite sería 100% online y la ANSES transferiría el monto directamente al acreedor (banco, tarjeta o fintech) para cancelar la deuda original, lo que evitaría que el crédito se transforme en una nueva carga.

Durante la entrevista, Michel también aprovechó para cuestionar la prioridad del Gobierno Nacional en la discusión parlamentaria. Señaló que, mientras se habla de grandes reformas macroeconómicas, se ignora la realidad cotidiana de quienes “llegan al día 15 del mes y ya no tienen resto” debido al peso de los intereses financieros.

“Muchas familias se endeudan con la tarjeta de crédito para comprar alimento y como no pueden pagar el saldo, van a la plataforma digital, sacan un crédito y siguen haciendo una bola que está generando una implosión social en muchas familias que no les permite pagar los servicios o consumir alimento", alertó.

Sobre el cierre de la charla, advirtió sobre el impacto que las reformas fiscal y laboral pueden tener en la ANSES y los trabajadores. Remarcó el nuevo esquema de indemnizaciones y la reducción de aportes patronales previstos en el proyecto oficialista implicarían una pérdida de ingresos para la ANSES de unos u$s 3.000 millones anuales.

“El Gobierno busca es debilitar a los trabajadores, para hacerlo lo que hace es debilitar la organización colectiva de los trabajadores, que son los sindicatos, atacando la ultraactividad y la posibilidad de que se negocie por empresa”, sentenció.