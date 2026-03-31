Al cierre del año pasado, la deuda promedio de los mexicanos se ubicó en MXN $193 mil, lo que representó un incremento anual de 5% entre los clientes de Bravo. El crédito al consumo mantiene una alta penetración entre la población mexicana, que paga altas tasas de interés por créditos al consumo, cuyas tasas de interés superan 40% anual, lo que incrementa el costo de mantener distintos compromisos financieros. Con el objetivo de ayudar a los deudores a evitar caer en situaciones que comprometan su viabilidad financiera, Bravo, empresa especializada en liquidación de deudas, presentó Brío by Bravo, un crédito de consolidación, diseñado para simplificar deudas y ayudar a las personas a recuperar el control antes de que su situación se vuelva impagable. De acuerdo con la empresa, que tiene más de 15 años de experiencia en reparación de deudas, la mayoría de las crisis de endeudamiento pudieron evitarse con atención oportuna y las herramientas adecuadas. “En Bravo entendemos profundamente el mercado de deudas en México porque trabajamos todos los días con personas que enfrentan situaciones complejas y entendemos que antes de que la deuda crezca pueden haber opciones a las que los usuarios pueden recurrir. Por eso creamos Brío: para llegar a tiempo, simplificar las deudas y evitar que se conviertan en una carga impagable”, señaló Javier Salmerón, Country Manager de Bravo México. Este producto ofrece unificar múltiples deudas en un solo pago, con condiciones claras y una estructura diseñada para dar orden y previsibilidad a las finanzas personales. Este modelo de crédito ofrece una tasa de interés desde 16.9%, lo que representa una ventaja competitiva en comparación con las tasas del crédito al consumo, que superan 40% anual, lo que permite que la consolidación represente un alivio financiero, reducir la complejidad de administrar fechas de pago e intereses y enfocarse en estabilizar su situación. “En un entorno donde los créditos al consumo pueden tener tasas elevadas, en Brío apostamos por ofrecer una tasa desde 16.9% como parte de una solución responsable para simplificar deudas. Consolidar sólo tiene sentido si mejora las condiciones financieras de las personas, si una solución no reduce el costo de tu deuda y no te da claridad en tus pagos, entonces no está resolviendo el problema”, afirmó Maximiliano Toledo, Vocero de Brío. Como parte del servicio que ofrece Brío, integrará acceso a información clara y herramientas prácticas para fomentar una cultura de planificación y la toma de decisiones informadas para evitar que las personas caigan en ciclos de deuda que compliquen la reversión del problema. “Brío by Bravo representa un paso estratégico para ampliar el impacto de la compañía en México, atendiendo no sólo las consecuencias del sobreendeudamiento, sino también sus causas. Lo que buscamos es que más personas con deudas recuperen su tranquilidad financiera y seguir sumando educación financiera” coincidieron Javier Salmerón y Maximiliano Toledo.