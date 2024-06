Cómo funciona la IA de Google que Milei estudia para el Estado: el modelo Bukele en El Salvador

El presidente Javier Milei anunció tras su viaje a Estados Unidos que se encuentra en diálogo con la empresa Google para avanzar en una Inteligencia Artificial que colabore con "la reforma del Estado". El primer país en implementar un acuerdo similar con el gigante norteamericano es El Salvador, república también recientemente visitada por el mandatario.



"Tuvimos una charla con la gente de Google, ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial, así es que vamos a estar avanzando en eso", indicó el presidente Javier Milei este martes en una conversación con periodistas en la Casa Rosada.



El Presidente se reunió la semana pasada en Estados Unidos con representantes de Google y las empresas tecnológicas Apple, Meta -matriz de Facebook e Instagram- y Open AI.

En este sentido, Milei mencionó en reiteradas ocasiones las "enormes posibilidades que brinda una Argentina libertaria" a la industria de la inteligencia artificial.

Además de su viaje a Estados Unidos, el presidente viajó la semana pasada a El Salvador para la asunción de Nayib Bukele quién está poniendo en marcha actualmente una "reforma digital del Estado" a través de un convenio con Google.

Google inauguró este lunes en conjunto con Bukele oficinas en la Capital de El Salvador como parte de un acuerdo estratégico para modernizar servicios públicos en las áreas de atención médica, educación y trámites administrativos con el Estado.

" Este día estamos inaugurando las oficinas de Google en El Salvador, pero ya hemos empezado a trabajar desde antes: no hay ningún niño en el país que no esté trabajando con Google Classroom en el sistema educativo ", dijo Bukele en el acto de inauguración junto al presidente de Google Cloud para Latinoamérica, Eduardo López.





La aplicación de la inteligencia artificial en El Salvador

La llegada de la empresa estadounidense a El Salvador se enmarca en la Ley General para la Modernización Digital del Estado, que el Congreso salvadoreño aprobó en septiembre de 2023 y que contempla la prestación de servicios de Google Cloud -relacionados con tecnología en la nube- durante siete años para avanzar en tres pilares: gobierno digital, salud y educación.

Dicho acuerdo fue anunciado con bombos y platillos el año pasado por la Embajada de Estados Unidos a través de redes sociales.

La cancillería norteamericana compartió una nota emitida por la empresa de tecnología. Allí, Google aseguró que el acuerdo convertirá a Google Cloud en "un socio estratégico de la innovación de El Salvador" y ayudaría al Estado salvadoreño a digitalizar de forma segura los procesos y proyectos gubernamentales .

"El Salvador utilizará Google Distributed Cloud (GDC) como base para esta transformación. GDC es un portafolio de soluciones de hardware y software que extienden la infraestructura y los servicios de Google Cloud en cualquier lugar (hasta el propio centro de datos del cliente o localmente en el borde), cumpliendo con los requisitos regulatorios y de conectividad de El Salvador y al mismo tiempo permitiendo al gobierno aprovechar al máximo todos los beneficios de servicios en la nube", especificaron desde la empresa.

Además, ampliaron que incorporarán en este proceso las tecnologías de inteligencia artificial de Google Cloud para ayudar a los médicos con acceso a información "en tiempo real" para "mejorar la experiencia y la salud de las personas".



Por otro lado, el apoyo a la educación comenzó en 2020. Google for Education ha colaborado con el Ministerio de Educación de El Salvador en la educación básica pública, con la entrega de cuentas de Google Workspace for Education Plus, que incorpora inteligencia artificial para la personalización del aprendizaje, según anunciaron.

Además, se acordó la distribución de 900.000 chromebooks, computadoras portátiles con el sistema operativo desarrollado por Google para los alumnos de cuarto grado. De esta manera, Google for Education se convertirá en "la principal plataforma de aprendizaje para todo el sistema educativo nacional".

El presidente de Google Cloud manifestó que el compromiso con El Salvador es a largo plazo y la apertura de oficinas marca la llegada al país de Google "para ser un habilitador activo en tecnologías de nube", que esperan generen un impacto positivo en el desarrollo económico del país.