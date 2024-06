El mensaje que dará Milei para calmar a los mercados: tensión con el Congreso y una clave sobre su programa

El presidente Javier Milei expondrá este mediodía en la décima edición del Latam Economic Forum y será la primera exposición pública que hará luego de la gira por Estados Unidos. Esta se da en el marco de la media sanción en Diputados de la modificación de la movilidad jubilatoria impulsada por la oposición, la cual dijo que rechazará, dado que compromete su compromiso de equilibrio fiscal.

Organizado por la consultora Research for Traders y Scitus Finances, el evento que se está llevando a cabo en Parque Norte tiene una fuerte impronta económica y financiera, con expositores de ese rubro, siendo uno de los principales el ministro de Economía, Luis Caputo; que en la alocución de apertura enfatizó en el fuerte respaldo que tiene para ejecutar su programa económico de parte del Presidente.

"Nosotros no nos vamos a mover del horizonte fijado" , marcó Caputo, quien agregó que "tener arriba a alguien [Milei] que no duda de mi rumbo ni por un minuto no es común; si no fuera así no estaríamos donde estamos como país. Lo peor pasó".

El mensaje de Caputo se produjo a minutos de la apertura de los mercados financieros . Incluso, estaba previsto que el libertario hablara al comienzo del evento, pero decidió trocar el orden de las exposiciones y ser quien dé el último discurso de todo el evento, que en la previa del mismo mostraba una gran presencia empresaria, pero sin dirigentes políticos -oficialistas y opositores- de peso.

Desde el Gobierno buscan convencer de que la Ley Bases va a salir. Lo dijo el ministro durante su exposición esta mañana y lo está trabajando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para asegurar los votos en general y en particular de votos clave de cara a la sesión en el Senado, la cual se daría presuntamente la semana próxima.

Nota en desarrollo.