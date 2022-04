Después de conseguir la re-re, intendentes y dirigentes bonaerenses piden desdoblar

Hasta el último 10 de diciembre los intendentes bonaerenses temían el fin de sus reelecciones. Incluso el 9 hubo quienes tomaron licencia para dejar sin cumplir la mitad y un día de su mandato y poder saltear la restricción de la ley. El Día de los Inocentes se sancionó la modificación de esa restricción en el Senado bonaerense sin el voto de vidalistas ni del massista Frente Renovador. Con la grieta en la fórmula presidencial y la caída en las encuestas, ya se escuchan planteos para desdoblar las elecciones y evitar que una derrota nacional arrastre al peronismo bonaerense. La estrategia todavía no suma suficientes adhesiones. Pero así empezó el operativo para las re-re, apenas como un rumor.

Los municipios no tienen la posibilidad de desdoblar su elección de la provincial. Sólo el Poder Ejecutivo bonaerense puede fijar la fecha para la elección de gobernador y vice, senadores y diputados provinciales e incluso intendentes, concejales y consejeros escolares. Así lo establece la ley que indica también que la fecha de los comicios deberá ser entre los 30 y los 120 días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos. A diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Provincia el Poder Ejecutivo "podrá", dentro de ese plazo, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación. La norma no fija obligación sino posibilidad.

vidal no pudo



María Eugenia Vidal quiso convocar a elecciones separadas de la nacional para evitar que el intento de reelección de Mauricio Macri afectara sus chances electorales. El plan de campaña de Marcos Peña frenó esa posibilidad. Aunque es contra fáctico, porque de todos modos podría haber perdido, lo cierto es que ambos cayeron derrotados.

Como suele ocurrir con los cambios electorales, hay globos de ensayo de los que están convencidos y sondeos informales de los que analizan si les conviene o no. Los sueltos que ahora piden a viva voz la independencia electoral del distrito están a ambos lados de la grieta.

Desde Juntos por el Cambio el senador provincial Joaquín de la Torre presentará en los próximos días un proyecto de ley para obligar a futuro al gobernador a fijar una fecha electoral que no coincida con la elección nacional. "A la Provincia no le sirve que los candidatos a gobernador e intendentes vengan escondidos en una lista sábana", destacó el dirigente que también pidió, como en CABA, que en cada turno electoral en Buenos Aires se discutan y debatan los problemas territoriales y no la agenda nacional.

En el peronismo creen ver en De la Torre la mano de Facundo Manes que en caso de ser candidato a Presidente no tendría candidato a gobernador. Y en caso de ser candidato a gobernador no tendría aún una figura fuerte para la Nación. Un intendente del PRO reelegido en el Conurbano ya le avisó al senador que comparte el espíritu de la idea pero que no quiere quedar pegado al supuesto interés K de separarse del Presidente. El mismo dirigente admitió que a JxC le puede sumar más que al oficialismo porque podrían "mostrar todo lo que no hizo Kicillof".

En el Frente de Todos le atribuyen a Martín Insaurralde deseos separatistas, también pensando en su candidatura. La teoría se cae primero porque lo desmienten cerca suyo y en segundo lugar porque Axel Kicillof aparece convencido de ir por la reelección. Si el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, hoy jefe de gabinete, quiere postulares, tendría que ir por una PASO con su actual gobernador o compartir fórmula. En esa eventual interna, ¿de lado de quién estaría Máximo Kirchner?

la carrera presidencial



Está claro que pensar una estrategia sin los nombres de los postulantes no permite visibilizar escenarios posibles. Para la presidencial empiezan a asomar Alberto Fernández, Sergio Massa, Eduardo ‘Wado' De Pedro y hasta Daniel Scioli. Falta una decisión clave: la de Cristina Kirchner.

Si no jugara a nivel nacional, resta saber si la Vicepresidenta iría por una candidatura en territorio bonaerense. Lo mismo corre para su hijo. Todos los mandatos tienen la misma fecha de vencimiento y sería rara el retiro al llano de cualquiera de ellos.

Sin embargo hay intendentes del PJ que hace rato avizoran una ola de derrotas. Las peleas a nivel nacional alimentan aún más sus temores y piden en voz baja desdoblar. "Es bueno para todos", le dijo un jefe comunal oficialista a El Cronista Comercial.

En cambio una legisladora de peso político desalentó la idea: "Una modificación al sistema electoral, sea adelantamiento o desdoblamiento, no modifica el humor social", advirtió en diálogo con este diario. A los efectos electorales desdoblar no suma, agregó. Más o menos el mismo análisis hizo un dirigente del Frente Renovador que reclama cambios en la gestión, en la política y en la comunicación antes que calendarios electorales que según su visión no beneficiarían a nadie.

En La Cámpora aseguran no estar impulsando el tema. Sí es cierto que Máximo Kirchner se concentra en el distrito y en ampliar su base política más allá de su agrupación. La primera escala fue asumir como titular del PJ bonaerense. La segunda, desde ese rol, es apoyarse en intendentes del Conurbano y consolidar el respaldo sindical. Festejó con Abel Furlán su triunfo en la UOM y este martes encabezó el acto de asunción de la mesa de la CGT seccional Oeste. Kicillof volvió a estar sentado a su lado. Y sobre sus cabezas se vieron las banderas de los Camioneros que conduce Pablo Moyano.

En ese marco Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, sigue pregonando en soledad. El ex presidente del PJ bonaerense que enfrentó a Kirchner coincidió con el planteo de De la Torre. "Nunca nadie discute cómo se va a solucionar la seguridad en la provincia, cómo se van a arreglar las escuelas", consideró y se sumó al operativo para pedir que su distrito siga a los gobernadores que ya avisan que pondrán fecha propia.

A resguardo de las críticas por el tono especulativo de la idea, tanto el ex ministro de Vidal como Gray subrayan que el cambio electoral no debería ser para el 2023 sino una ley que obligue al desdoblamiento desde el próximo turno en adelante.

