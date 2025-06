Desalojo frente a la casa de Cristina Kirchner: el Gobierno porteño explicó los motivos

En la madrugada de este domingo, entre las 2 y las 2.30, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo sorpresivo para desalojar a los militantes que acampaban desde hacía varios días frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la calle San José al 1111, en el barrio de Constitución.

El despliegue incluyó a más de 160 efectivos policiales y agentes del área de Espacio Público. Según informó esta mañana Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, "se secuestraron ocho gazebos, seis parrillas ilegales, mesas, sillas, pasacalles, cartelería y se realizó limpieza de las aceras y paredes de la zona".

"No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron", indicaron voceros policiales, que remarcaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes ni detenciones. A las 3 de la madrugada, la zona ya había quedado despejada y el tránsito se encontraba restablecido.

Alonso explicó que el horario del operativo buscó minimizar conflictos: "Se decidió realizar este operativo de madrugada para facilitar especialmente el secuestro de estos materiales y la limpieza de la zona".

Desde el gobierno porteño señalaron que, más allá de la protesta, la instalación prolongada de estructuras sobre la vía pública representaba una infracción. "En ninguna vereda de la Ciudad está permitida la implementación de parrillas ilegales. Eso es una contravención", afirmó la vocera.

En cuanto a la duración del acampe, Alonso subrayó: "Estaban ahí desde el martes. Prácticamente una semana instalados en esa calle, lo que genera dificultades y molestias en la convivencia con los vecinos".

La manifestación tuvo lugar frente a la vivienda que Cristina Kirchner propuso como lugar para cumplir la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua que dictó la Corte Suprema en la causa Vialidad. La defensa de la expresidenta solicitó la modalidad de arresto domiciliario en ese mismo inmueble, alegando razones de seguridad personal y su condición de exmandataria.

El abogado Carlos Beraldi presentó el pedido ante el Tribunal Oral Federal 2, adjuntando un informe técnico que sostuvo que el domicilio "reúne las condiciones necesarias" para alojar a la exvicepresidenta.

Consultada sobre este punto, Alonso aclaró que el gobierno porteño no interviene en esa decisión: "La Ciudad no tiene ningún tipo de injerencia sobre el expediente judicial. No tiene por qué involucrarse en dónde va a estar Cristina presa".